Войска РФ наступают на пяти направлениях. В Генштабе ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация на фронте 5 февраля, 20:30 Украинский военнослужащий в Бахмуте, Донецкая область, 27 января 2023 года (Фото:REUTERS / Yan Dobronosov)

Российские войска сосредотачивают наступательные действия на пяти направлениях на востоке Украины.

Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 347-х суток российского широкомасштабного вторжения.

Сообщается, что основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Также противник продолжает проводить перегруппировку на отдельных направлениях.

За сутки авиация Сил обороны Украины нанесла девять ударов по районам сосредоточения врага, а украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

В то же время оккупанты продолжают обстреливать украинские населенные пункты вдоль всей линии фронта.

Так в течение суток российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара, два из которых по гражданской инфраструктуре города Харьков, в результате чего пятеро мирных жителей получили ранения.

Две российские ракеты прилетели по городу Дружковка Донецкой области. Там ранения разной степени тяжести получили четверо мирных жителей.

Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), в частности, по гражданским объектам Херсона. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть погибшие и раненые.

В Генштабе предупреждают, что угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Также в сводке сообщается о ситуации на оккупированных территориях.

В частности, на Луганщину враг продолжает свозить медицинский персонал из России из-за масштабных потерь в Украине. Так, в Покровском, на территории местной амбулатории, развернут полевой госпиталь с российским медицинским персоналом и хирургами.

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские оккупационные войска принудительно выселяют мирных граждан из своих жилищ с целью заселения местных коллаборантов, поддерживающих российские оккупационные власти и работающих в составе враждебных так называемых правоохранительных органов. Владельцам приказывают покинуть свое жилье и выселиться на улицу.

Российские оккупанты также проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области, с целью похищения у гражданского населения лодок, водных двигателей и другого оборудования для перемещения водой.