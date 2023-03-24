Перемены на восточном фронте. Куда бежит «урод с чувством юмора» Пригожин и из какого города оккупанты делают Бахмут-2 — интервью с Диким 24 марта, 14:41 Эксклюзив NV Украинские военные на бахмутском направлении (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что наемники ЧВК Вагнера, пытающиеся взять Бахмут, выдыхаются, а ВСУ совсем скоро воспользуются этой возможностью.

Зачем генерал-полковник говорит это откровенно, куда хочет «спетлять урод с чувством юмора» — глава «вагенровцев» Евгений Пригожин, в интервью Radio NV рассказал Евгений Дикий, экс-командир роты батальона Айдар.

Видео дня

— Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, достаточно откровенно сказал, что российские оккупационные войска тратят под Бахмутом значительные силы, чем в ближайшее время планируют воспользоваться Вооруженные силы Украины. Что происходит на этом фланге?

— При всем уважении к генералу, мне кажется, что от этого заявления лучше было бы воздержаться. Скорее всего, он сделал его фактически под определенным информационным давлением.