Генштаб о ситуации на фронте: в эпицентре боев остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка 3 апреля, 07:18 Бахмут, Авдеевка и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий (Фото:Генштаб)

Оккупационная армия РФ сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки Силы обороны отразили более 70 атак.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 3 апреля, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Были обстреляны Волфино, Басовка, Рясное и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук и Колодязное в Харьковской области.

На Купянском направлении под обстрелы попали Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Из артиллерии вели огонь по населенным пунктам Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты штурмуют Бахмут, пытаются взять его под полный контроль. Украинские защитники отразили более 20 вражеских атак. Также были отражены атаки войск РФ в районе населенного пункта Ивановское. Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Константиновка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты наступали в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не имели. Вблизи Марьинки и Авдеевки украинские военные отразили более 15 вражеских атак. Кроме того, захватчики обстреляли Орловку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Красногоровку и Георгиевку Донецкой области.

На Шахтерском направлении обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Времовка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ активных действий не вели, совершенствовали оборонительные рубежи и позиции. От обстрелов пострадали более 30 населенных пунктов недалеко линии боевого соприкосновения, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское, Запорожской области, а также Золотая Балка, Томарино, Казацкое, Ивановка, Зеленовка, Камышаны, Белозерка и Херсон.

Накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что единственный путь остановить российский террор — это военная победа Украины.

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