Российские оккупанты каждый день теряют по батальону под Бахмутом — Резников

19 мая, 17:17
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Защитники Украины на линии фронта в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Защитники Украины на линии фронта в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские оккупанты под Бахмутом каждый день теряют по батальону, потери страны-террориста РФ на Бахмутском направлении уже достигли 70 тысяч убитыми и ранеными. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в кулуарах Украино-американского форума в пятницу, 19 мая, сообщает РБК-Украина.

«По нашим оценкам, они [оккупанты] теряют там [под Бахмутом] по батальону в день и продолжают это делать», — сказал глава Минобороны.

Он добавил, что защитники Бахмута сокращают наступательный потенциал россиян и не дают врагу перейти в наступление на других участках фронта.

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«Если посчитать, я думаю, на сегодня россияне понесли до 70 тысяч потерь только на Бахмутском направлении, — убитыми и ранеными», — также заявил Резников.

По словам министра, раньше оккупанты тратили до 60 тысяч снарядов разного калибра днем и ночью, сейчас — до 25−30 тысяч снарядов в сутки, передает Интерфакс-Украина.

17 мая потери России в Украине с начала полномасштабной агрессии превысили 200 тысяч оккупантов.

19 мая спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что украинские силы перехватывают инициативу в районе Бахмута и пытаются контратаковать.

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Ранее Институт изучения войны заявил, что Силам обороны удалось перехватить тактическую инициативу под Бахмутом в результате новых контратак — даже несмотря на надежды Евгения Пригожина и ЧВК Вагнера окружить защитников Украины под Бахмутом.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский ранее посетил бойцов на передовой и заявил, что защитники Украины проводят контрнаступление на некоторых участках под Бахмутом, используя принцип активной обороны.

По словам Сырского, продвижение Сил обороны на Бахмутском направлении является первым, но частичным успехом наступательных действий при проведении операции по обороне Бахмута.

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Позже замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что защитникам Украины за несколько дней удалось освободить около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута. В то же время российские оккупанты продвигаются в самом Бахмуте, стянув туда большую часть резервов и уничтожая город обстрелами.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Донецкая область Министерство обороны Украины Бахмут Алексей Резников Война России против Украины российские потери

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