«Город гибнет». 93-я бригада показала как выглядит Бахмут с дрона 21 мая, 23:09 Россияне превратили Бахмут в руины (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

За 9,5 месяцев боев за Бахмут россияне превратили город в руины.

Оператор дрона с позывным «Енот» из 93-й ОМБр Холодный Яр зафиксировал, как гибнет город от действий российских оккупационных войск. Фото опубликовала пресс-служба бригады в Facebook.

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Что сейчас происходит в Бахмуте

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в субботу, 20 мая, заявил о полном захвате его боевиками Бахмута Донецкой области.

В ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают находиться в городе.

21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский также заявил, что украинские военные контролируют незначительную часть Бахмута, продвигаются по флангам и приближаются к тактическому окружению города.

3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ 21 мая сообщила, что продвинулась в окрестностях Бахмута еще на 700 метров вглубь.



В 10-х числах мая в ВСУ заявляли, что в результате контрнаступательных действий и атак украинских подразделений на бахмутском направлении враг был отброшен на расстояние от 250 метров до 1,5 км.