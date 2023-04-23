Бой в окопах Бахмута. В 92-й бригаде показали перестрелку с вагнеровцем на дистанции нескольких метров — видео

23 апреля, 09:19
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Окопное сражение на окраинах Бахмута (Фото:ЦАПЛИЕНКО / Telegram)

Окопное сражение на окраинах Бахмута (Фото:ЦАПЛИЕНКО / Telegram)

Украинские военные героически продолжают защищать Украину на бахмутском направлении, уничтожая российских оккупантов. В сети появилось видео окопного боя неподалеку от Бахмута.

Видео опубликовал воинкор 1+1 Андрей Цаплиенко. На нем боец 92-й бригады перестреливается с вагнеровцем из стрелкового оружия на дистанции нескольких метров. Вагнеровец закидывает украинца гранатами, но победа в поединке за украинским солдатом.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Бахмут Частная военная компания Вагнера 92-я бригада Война России против Украины 92 ОМБр имени Ивана Сирко вагнеровцы фортеця Бахмут

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