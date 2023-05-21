3-я штурмовая бригада продвинулась под Бахмутом еще на 700 метров 21 мая, 17:51 Украинский военнослужащий проверяет российские позиции после боя, окрестности Бахмута, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ продвинулась в окрестностях Бахмута еще на 700 метров вглубь.



Об этом сообщается на страницах 3-й ОШБр в соцсетях в воскресенье, 21 мая.

«Третья штурмовая бригада продолжает выбивать оккупантов с позиций под Бахмутом. 1730 м в длину, и вглубь — еще 700 м зачищенной от врага территории», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что при попытке вернуть отбитые ранее украинскими бойцами позиции, подразделения 72-й бригады ВС РФ потерпели поражение и были «разбиты в хлам».

Так, в 3-й ОШБр сообщили, что за вчерашние бои было уничтожено 23 оккупанта и ранены еще 40. Ликвидирована и вражеская техника, в частности танки.

Как сообщается, задача выполнена бойцами 2-го штурмового батальона.

«Уверенно движемся вперед, успешно отражая атаки противника», — сообщили бойцы из 3-й штурмовой.

Что сейчас происходит в Бахмуте

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в субботу, 20 мая, заявил о полном захвате его боевиками Бахмута Донецкой области.

В ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что ВСУ продолжают находиться в городе.

21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский также заявил, что украинские военные контролируют незначительную часть Бахмута, продвигаются по флангам и приближаются к тактическому окружению города.



В 10-х числах мая в ВСУ заявили об успешной операции военных на Бахмутском направлении. Тогда сообщалось, что в результате контрнаступательных действий и атак украинских подразделений, в рамках оборонительной операции, враг был отброшен на расстояние от 250 метров до 1,5 км.