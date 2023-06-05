Сырский: Бойцы 3-й ОШБр штурмовали позиции россиян под Бахмутом, движемся вперед — видео 5 июня, 08:40 Александр Сырский (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Силы обороны продолжают продвигаться на Бахмутском направлении в Донецкой области.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в понедельник, 5 июня, опубликовав видео.

На нем танки 3-й отдельной штурмовой бригады «разнесли» посадку с россиянами во время штурма позиций оккупантов под Бахмутом.

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«Силы обороны работают. Продолжаем движение вперед», — добавил Сырский.

3 июня генерал сообщил, что приехал на позиции украинских войск на Бахмутском направлении и вместе с командирами частей и подразделений спланировал дальнейшие действия.

4 июня он заявил об успешной контратаке ВСУ на Сватовском направлении и продвижении украинских бойцов вперед на 400 метров.

Что сейчас происходит на Бахмутском направлении

20 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута. В ВСУ и Минобороны Украины заявили, что бои в городе продолжаются. 31 мая в Минобороны сообщали, что оккупанты контролируют большую часть Бахмута, но ВСУ заняли господствующие высоты.

При этом в ВСУ отмечали, что Бахмут выполнил свою главную задачу — максимально обескровить врага. За все время попыток захвата города потери россиян составляют около 20 тысяч убитыми.



Пригожин также приказал наемникам ЧВК Вагнер покинуть Бахмут до 1 июня, они должны были передать свои позиции регулярной армии РФ. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, в Бахмут вместо «вагнеровцев» заходят российские десантники и мотострелковые подразделения.

Сырский заявил, что вражеская сторона изменила формат своей операции на Бахмутском направлении, что привело к временному затишью.



В то же время Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута, операция там продолжается.