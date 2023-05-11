«Продолжение следует». 3-я штурмовая бригада показала видео штурма российских позиций под Бахмутом 11 мая, 00:54 Защитники Украины провели успешный штурм под Бахмутом (Фото:скриншот видео / 3-тя окрема штурмова бригада / Telegram)

Защитники Украины из 3-й отдельной штурмовой бригады показали видео наступления под Бахмутом.

«Под прикрытием огня бойцы 2-го батальона 3-й штурмовой бригады атакуют позиции, где расположились подразделения 72-й омсбр России», — сказано в сообщении бригады в Telegram.



Видео дня

По итогам первого дня операции были ликвидированы 13 оккупантов, еще 25 — ранены. Силы обороны также уничтожили несколько вражеских складов с боекомплектом.

Присутствует нецензурная лексика

О бегстве 72-й ОМБр российской армии из-под Бахмута и «500 трупах» российских оккупантов первым заявил главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин 9 мая. Позже это подтвердила 3-я ОШБр ВСУ.



По данным защитников Украины, за двое суток штурмовики в составе тактической группы Азов ликвидировали 64 оккупантов, 87 — находятся «на полпути к смерти» и еще пять россиян взяты в плен. Также были уничтожены несколько вражеских складов БК, минометы и несколько БМП.



10 мая Андрей Билецкий, командир тактической группы Азов, входящей в 3-ю ОШБр, рассказал, что украинские бойцы разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ, освободили часть территории Украины и взяли в плен оккупантов.

Позже спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что Силы обороны нанесли мощные удары по российской 72-й отдельной мотострелковой бригаде в Бахмуте, однако полностью уничтожить ее пока не удалось.



Командующий Восточной группировки войск Александр Сырский заявил, что защитники Украины проводят эффективные контратаки на Бахмутском направлении, благодаря чему на некоторых участках фронта российские оккупанты отступили на дистанцию до 2 км. Он поблагодарил 3-ю штурмовую бригаду за мощный удар по оккупантам.