Генерал Сырский во второй раз за шесть дней приехал к подразделениям ВСУ в Бахмут 3 марта, 15:16 Сырский заслушал доклады командиров подразделений о положении дел в районе Бахмута (Фото:Сухопутные войска ВСУ/Telegram)

В пятницу, 3 марта, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский прибыл в Бахмут Донецкой области. За последние шесть дней он посетил этот город, за который ведутся ожесточенные бои, уже дважды, предыдущий раз — 25 февраля.

Как сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ в Telegram, он посетил подразделения, которые ведут оборону города.

Генерал заслушал доклады командиров о положении дел в подчиненных подразделениях, ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности украинских подразделений на линии фронта.

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Сырский также поддержал защитников, которые в боях за Бахмут являются примером стойкости, мужества и героизма.

В Сухопутных войсках добавили, что российские оккупанты продолжают накапливать силы для захвата города.

«На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России. Интенсивные бои ведутся в самом городе и вокруг него», — резюмировали там.

28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый говорил, что на Бахмутском направлении украинские военные героически держат оборону, обессиливая оккупационные войска РФ, чтобы позже подготовленные резервы с новой техникой могли отбросить вражеские силы.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.

