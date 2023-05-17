Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки Бахмута с разницей в год

17 мая, 22:53
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В Бахмуте практически не осталось уцелевших зданий (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В Бахмуте практически не осталось уцелевших зданий (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Бахмута Донецкой области, который российские оккупанты уничтожают постоянными обстрелами в попытках захватить, с разницей в год.

На фото видны масштабы разрушений города, уничтоженные российскими обстрелами жилые дома и другая инфраструктура. Российские оккупанты активно штурмуют Бахмут уже более десяти месяцев.

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Бахмут 8 мая 2022 года (Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Бахмут 8 мая 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Бахмут 15 мая 2023 года (Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Бахмут 15 мая 2023 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Школа и жилые дома в Бахмуте, 8 мая 2022 года (Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Школа и жилые дома в Бахмуте, 8 мая 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Школа и жилые дома в Бахмуте, 15 мая 2023 года (Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Школа и жилые дома в Бахмуте, 15 мая 2023 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Бахмут 8 мая 2022 года (Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Бахмут 8 мая 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Поврежденные и разрушенные дома в Бахмуте, 15 мая 2023 года (Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Поврежденные и разрушенные дома в Бахмуте, 15 мая 2023 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Здание театра и магазины в Бахмуте, 8 мая 2022 года (Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Здание театра и магазины в Бахмуте, 8 мая 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Разрушенный театр и магазины в Бахмуте, 15 мая 2023 года (Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Разрушенный театр и магазины в Бахмуте, 15 мая 2023 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Здания университета и радиовышка в Бахмуте, 8 мая 2022 года (Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Здания университета и радиовышка в Бахмуте, 8 мая 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Уничтоженные здания университета и радиовышка в Бахмуте, 15 мая 2023 года (Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Уничтоженные здания университета и радиовышка в Бахмуте, 15 мая 2023 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Школа и жилые здания в Бахмуте 8 мая 2022 года (Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Школа и жилые здания в Бахмуте 8 мая 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Школа и разрушенные жилые дома в Бахмуте, 15 мая 2023 года (Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Школа и разрушенные жилые дома в Бахмуте, 15 мая 2023 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что Силам обороны удалось освободить около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута, но российские оккупанты немного продвинулись в городе.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее сообщил, что за последние сутки Силы обороны прошли до 500 метров на некоторых участках в районе Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил бойцов на передовой и заявил, что защитники Украины проводят контрнаступление на некоторых участках под Бахмутом, используя принцип активной обороны.

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По словам Сырского, продвижение на Бахмутском направлении является первым, но частичным успехом наступательных действий при проведении операции по обороне Бахмута.

15 мая Череватый заявил, что защитники Украины в течение последних двух суток продвинулись на флангах в районе Бахмута от 350 м до 2 км на некоторых участках.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Спутниковые снимки Спутниковые фото Военные преступления РФ Бахмут Война России против Украины

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