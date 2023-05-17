Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки Бахмута с разницей в год 17 мая, 22:53 В Бахмуте практически не осталось уцелевших зданий (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Бахмута Донецкой области, который российские оккупанты уничтожают постоянными обстрелами в попытках захватить, с разницей в год.

На фото видны масштабы разрушений города, уничтоженные российскими обстрелами жилые дома и другая инфраструктура. Российские оккупанты активно штурмуют Бахмут уже более десяти месяцев.

Видео дня

Бахмут 8 мая 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Бахмут 15 мая 2023 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Школа и жилые дома в Бахмуте, 8 мая 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Школа и жилые дома в Бахмуте, 15 мая 2023 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Бахмут 8 мая 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Поврежденные и разрушенные дома в Бахмуте, 15 мая 2023 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Здание театра и магазины в Бахмуте, 8 мая 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Разрушенный театр и магазины в Бахмуте, 15 мая 2023 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Здания университета и радиовышка в Бахмуте, 8 мая 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Уничтоженные здания университета и радиовышка в Бахмуте, 15 мая 2023 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Школа и жилые здания в Бахмуте 8 мая 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Школа и разрушенные жилые дома в Бахмуте, 15 мая 2023 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что Силам обороны удалось освободить около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута, но российские оккупанты немного продвинулись в городе.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее сообщил, что за последние сутки Силы обороны прошли до 500 метров на некоторых участках в районе Бахмута.



Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил бойцов на передовой и заявил, что защитники Украины проводят контрнаступление на некоторых участках под Бахмутом, используя принцип активной обороны.



По словам Сырского, продвижение на Бахмутском направлении является первым, но частичным успехом наступательных действий при проведении операции по обороне Бахмута.



15 мая Череватый заявил, что защитники Украины в течение последних двух суток продвинулись на флангах в районе Бахмута от 350 м до 2 км на некоторых участках.

