В Бахмуте и в окрестностях сейчас все очень сложно, РФ подтягивает десантно-штурмовые отряды — Маляр 15 мая, 09:50 Украинские военные у города Бахмут (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В Бахмуте и в окрестностях сейчас все сложно, РФ подтягивает десантно-штурмовые отряды, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 15 мая.

«В Бахмуте и на окраинах сейчас все сложно. Очень. Вопреки всему, удалось нашим войскам несколько дней продвигаться. Это все благодаря сверхвозможностям и профессиональности наших военных», — говорится в ее сообщении в Telegram.

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По словам Маляр, россияне не меняют цели и подтягивают к окрестностям Бахмута свои десантно-штурмовые отряды.

«Продолжаются тяжелые бои. Продолжается оборона Бахмута», — написала она.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что продвижение украинских военных на бахмутском направлении — первый успех наступательных действий при проведении операции по обороне Бахмута, но он частичный.

14 мая замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные продолжают продвигаться на бахмутском направлении, захватили более десяти позиций РФ на севере и юге от окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива возле Ивановского. Также они взяли в плен оккупантов.