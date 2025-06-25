Нидерланды закажут для Украины производство багги Ermine от компании Rheinmetall

Нидерланды профинансируют производство багги Ermine для Украины, которые изготовит немецкий оружейный концерн Rheinmetall. Об этом в среду, 25 июня, сообщает Rheinmetall .

Контракт на производство таких 20 машин был подписан 24 июня на полях саммита НАТО в Гааге.

Ожидается, что поставки машин начнутся в 2026 году. Новые легкие тактические багги предназначены для эвакуации раненых в непосредственной близости к линии фронта. Украина станет первым пользователем Erminе в мире, пишет издание Милитарный.

Реклама

Как добавили в компании, машины Ermine (Hermelin) представляют новое поколение мобильности. Семейство включает три основных элемента: дрон, багги и квадроцикл. Доступны варианты с колесной формулой 4×4 и 6×6, что позволяет адаптировать технику к различным задачам и условиям эксплуатации.

Ранее 24 июня Нидерланды объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму около 175 миллионов евро.

В пакет помощи входят, в частности, 100 радаров для обнаружения беспилотников. Эти системы способны обнаруживать БПЛА, а затем передавать эту информацию системам противовоздушной обороны. Поставка этих радаров должна завершиться до конца 2025 года.

4 июня стало известно, что Нидерланды предоставят Украине пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро, в который войдут более 100 патрульных катеров и других судов, а также более 50 морских дронов.

19 июня министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что новым приоритетом страны в помощи Украине после передачи истребителей F-16 является поставка беспилотников.