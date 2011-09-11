Когда Киев пал





«Киев в приступах лихорадки, граничащей с паникой, превратился в место полной растерянности. Всюду суета, словно в улье. В учреждениях и на предприятиях спешно жгут документы», — писал Александр Скоцень, львовский футболист, переехавший в Киев после аннексии Советским Союзом Западной Украины.



19 сентября украинская столица, продержавшаяся 72 дня, пала. Заняв город, нацисты сразу же начали В июле 1941 года, на второй месяц немецко-советской войны, войска вермахта почти вплотную подступили к украинской столице. До войны Киев был одним из крупнейших центров расселения еврейской диаспоры в бывшем СССР — там проживало 224 тыс. евреев , что на тот момент составляло 26,5% всех жителей.Город, понимающий неизбежность немецкого наступления, начал готовиться к эвакуации «Киев в приступах лихорадки, граничащей с паникой, превратился в место полной растерянности. Всюду суета, словно в улье. В учреждениях и на предприятиях спешно жгут документы», — писал Александр Скоцень, львовский футболист, переехавший в Киев после аннексии Советским Союзом Западной Украины.19 сентября украинская столица, продержавшаяся 72 дня, пала. Заняв город, нацисты сразу же начали гонения еврейского населения Киева. Предчувствие трагедии витало в воздухе — за немцами, ранее захватившими Житомир и другие украинские города, тянулся длинный след из крови еврейского народа.

1941 год, Украина, немецкие войска в наступлении / Фото: BYHMC





Спустя неделю после захвата украинской столицы на ее улицах был расклеен



Одновременно с этим отряды SS арестовали девять киевских раввинов, заставив их



Среди части еврейского населения Киева еще сохранялась надежда на то, что им не грозит страшный исход, а из предстоящего впереди — только депортация. Как отмечает киевский гид Элина Бондаренко, на это было несколько причин:



1. Многие киевляне еще помнили немцев 1918 года, которые тогда оккупировали Киев и вели себя здесь более чем пристойно.

2. Недалеко от Бабьего Яра размещалась железнодорожная станция. А немецкий приказ гласил, что с собой нужно взять необходимые вещи.

3. Никто другой еще никогда не прибегал к практике массовых расстрелов мирных граждан. К этому времени расстрелы прошли в Шепетовке, Бердичеве, Виннице, Каменец-Подольском — за лето 1941 года нацисты уничтожили 95 тысяч евреев.Спустя неделю после захвата украинской столицы на ее улицах был расклеен приказ немецкого командования : всем евреям, проживающим в Киеве, собраться в восемь утра 29 сентября на углу улиц Мельника и Доктеривской, взяв с собой «документы, деньги и ценные вещи, а также теплую одежду, белье и пр.». Нацисты грозили расстрелом тем, кто не выполнит их распоряжение.Одновременно с этим отряды SS арестовали девять киевских раввинов, заставив их выступить с заявлением о том, что «после санобработки евреи и их дети будут переправлены в безопасные места».Среди части еврейского населения Киева еще сохранялась надежда на то, что им не грозит страшный исход, а из предстоящего впереди — только депортация. Как отмечает киевский гид Элина Бондаренко, на это было несколько причин:1. Многие киевляне еще помнили немцев 1918 года, которые тогда оккупировали Киев и вели себя здесь более чем пристойно.2. Недалеко от Бабьего Яра размещалась железнодорожная станция. А немецкий приказ гласил, что с собой нужно взять необходимые вещи.3. Никто другой еще никогда не прибегал к практике массовых расстрелов мирных граждан.

Оккупированный Киев в сентябре 1941 года. На фото – разграбленные магазины Бессарабского рынка / Фото: Фото из коллекций С. Машкевича





«Мы жили в страхе и ужасе. Когда я увидела на улицах города плакаты и прочитала приказ: «Всем евреям Киева собраться у Бабьего Яра», о котором мы понятия не имели, сердцем почувствовала беду… Поэтому я одела моих малышей, младшей 3 года, а старшему 5 лет, упаковала их вещи в небольшой мешок и отвезла дочь и сына к моей русской свекрови. Потом взяла больную маму и вместе с ней, согласно приказу, ушла на дорогу, что ведёт к Бабьему Яре.



Евреи шли сотнями, тысячами. Рядом со мной брел старый еврей, с длинной бородой. На нем был одет талес и тфилин. Он тихо бормотал. Он молился точно так же, как мой отец, когда я была еще ребенком. Впереди меня шла женщина с двумя детьми на руках, третий уцепился за её юбку", — описывает тот день Проничева. Как пишет в своих воспоминаниях киевская еврейка Дина Проничева, которой удалось спастись из Бабьего Яра, 29 сентября евреи шли к месту расстрела «сотнями, тысячами».«Мы жили в страхе и ужасе. Когда я увидела на улицах города плакаты и прочитала приказ: «Всем евреям Киева собраться у Бабьего Яра», о котором мы понятия не имели, сердцем почувствовала беду… Поэтому я одела моих малышей, младшей 3 года, а старшему 5 лет, упаковала их вещи в небольшой мешок и отвезла дочь и сына к моей русской свекрови. Потом взяла больную маму и вместе с ней, согласно приказу, ушла на дорогу, что ведёт к Бабьему Яре.Евреи шли сотнями, тысячами. Рядом со мной брел старый еврей, с длинной бородой. На нем был одет талес и тфилин. Он тихо бормотал. Он молился точно так же, как мой отец, когда я была еще ребенком. Впереди меня шла женщина с двумя детьми на руках, третий уцепился за её юбку", — описывает тот день Проничева.

Так выглядели нацистские листовки, расклеенные по Киеву накануне расстрелов в Бабьем Яре / Фото: DR

Казнь





Берлинский историк Вольфганг Бенц



Утром 29 сентября 1941 года на углу киевских улиц Мельника и Доктеривской собрались тысячи евреев (сами нацисты



Мужчин, женщин и детей вели по улице Дорогожицкой, идущей вдоль Лукьяновского кладбища, возле которого им приказывали остановиться, сдать ценные вещи и драгоценности. Из эсесовцев с собаками и местных полицаев был образован коридор, по которому гнали людей, попутно избивая их. Евреев пропускали на территорию Бабьего Яра группами, по разным оценкам, от Незадолго до рокового дня в оккупированный Киев прибыла зондеркоманда 4А айнзацгруппы C — эскадрон смерти, уничтожавший гражданское население на территориях, захваченных вермахтом.Берлинский историк Вольфганг Бенц отмечал , что, сопровождая регулярные части армии Третьего рейха, айнзацгруппы «вычищали нежелательные элементы» на оккупированных землях. В то же время, по словам американского историка Тимоти Снайдера, в организации расстрелов участвовали не только эсэсовцы и представители СД (нацистской спецслужбы, но и обычные полицейские, гражданские лица, а также офицеры и солдаты вермахта.Утром 29 сентября 1941 года на углу киевских улиц Мельника и Доктеривской собрались тысячи евреев (сами нацисты писали о 20 тыс.), которых повели в сторону Бабьего Яра — сначала без вооруженного сопровождения, позже — под дулами автоматов эсэсовцев.Мужчин, женщин и детей вели по улице Дорогожицкой, идущей вдоль Лукьяновского кладбища, возле которого им приказывали остановиться, сдать ценные вещи и драгоценности. Из эсесовцев с собаками и местных полицаев был образован коридор, по которому гнали людей, попутно избивая их. Евреев пропускали на территорию Бабьего Яра группами, по разным оценкам, от 40 до 600 человек.





Немецкое командование выбрало как место массовых расстрелов еврейского населения урочище Бабий Яр из-за его ландшафта — рвы и овраги, а также удаленность от центра города помогали нацистам скрывать свои преступления. «Я прошел и понял, что там, за колючей проволокой, за еврейским кладбищем, убегать никуда нельзя. Там очень много было евреев. Кстати, я пришел уже поздно вечером, и нас не раздевали, я был в одежде. До этого за час, за два всех раздевали. (…) Запустили двадцать собак овчарок, эти овчарки стали кусать людей за ноги, и люди бежали вперед», — писал о том дне киевский еврей Давид Айзенберг.Немецкое командование выбрало как место массовых расстрелов еврейского населения урочище Бабий Яр из-за его ландшафта — рвы и овраги, а также удаленность от центра города помогали нацистам скрывать свои преступления.

Военнопленные засыпают участок Бабьего Яра, где лежат расстрелянные евреи (1941 год) / Фото: Иоганнес Хэле, DR

Пройдя через эсесовские коридоры, люди оказывались на широкой площадке, отделенной от оврага, который и назывался Бабьим Яром. Из-за земляной насыпи жертвы не видели самого оврага. Евреям приказывали раздеться и заставляли бежать через узкие проходы тесным потоком — остановиться было нельзя.



В конце пути человек оказывался на уступе, сделанном на склоне оврага, на противоположной стороне которого находились пулеметчики из зондеркоманды 4А айнзацгруппы C, открывавшие огонь.

Бабий Яр, Украина, октябрь 1941 года. Немецкий солдат роется в вещах убитых евреев / Фото: Архив Яд Вашем





Вдруг все стихло. Стало смеркаться… Я почувствовала, что нас засыпают землей… Когда совсем стемнело и наступила тишина, в полном смысле — мертвая тишина, я открыла глаза и, убедившись, что кругом никого нет, никто меня не видит, сбросила с себя песок", — писала Дина Проничева, пережившая трагедию тех дней.



Нацисты и их пособники убивали людей несколько часов подряд. Преступники



За два дня — 29 и 30 сентября — в Бабьем Яре нацистские оккупанты расстреляли 33 771 человека. В течение первых дней октября 1941 года в урочище были убиты те, кто ранее не явился по приказу немецкого командования. «Полицейский велел мне раздеться и толкнул меня к обрыву… Но еще до того как раздались выстрелы, я, как видно, от испуга, упала вниз, в яму… Первые минуты я ничего не могла разобрать: где я, как я сюда попала… Я начала щупать руки, ноги, живот, голову и убедилась, что меня даже не ранили… Я притаилась, будто мертвая… А расстрел продолжался…Вдруг все стихло. Стало смеркаться… Я почувствовала, что нас засыпают землей… Когда совсем стемнело и наступила тишина, в полном смысле — мертвая тишина, я открыла глаза и, убедившись, что кругом никого нет, никто меня не видит, сбросила с себя песок", — писала Дина Проничева, пережившая трагедию тех дней.Нацисты и их пособники убивали людей несколько часов подряд. Преступники разделились на несколько групп : одна расстреливала население, другая — укладывала трупы в овраге, третья сортировала вещи, а четвертая сопровождала людей к месту казни.За два дня — 29 и 30 сентября — в Бабьем Яре нацистские оккупанты расстреляли 33 771 человека. В течение первых дней октября 1941 года в урочище были убиты те, кто ранее не явился по приказу немецкого командования.

Продолжение преступлений





Всего жертвами Бабьего Яра,



В июле 1943 года, незадолго до отступления из города, нацисты начали уничтожать свидетельства массовых убийств в Бабьем Яре — стартовала так называемая «операция 1005», ответственным за которую был Пауль Блобель, командир зондеркоманды 4А айнзацгруппы C (именно ее члены расстреливали еврейских жителей в Бабьем Яре). Нацистские зверства в Бабьем Яре продолжались вплоть до отступления немецких войск из Киева в ноябре 1943 года. За время оккупации украинской столицы нацисты уничтожили в урочище пять ромских таборов; расстреляли 621 члена Организации украинских националистов, в том числе поэтессу Елену Телигу, ее мужа Михаила и редактора газеты Украинское слово Ивана Рогача; представителей этнической группы караимов, заложников, подпольщиков, партизан и узников Сырецкого концлагеря.Всего жертвами Бабьего Яра, по одной из оценок , стали 200 тысяч человек, треть из них — евреи.В июле 1943 года, незадолго до отступления из города, нацисты начали уничтожать свидетельства массовых убийств в Бабьем Яре — стартовала так называемая «операция 1005», ответственным за которую был Пауль Блобель, командир зондеркоманды 4А айнзацгруппы C (именно ее члены расстреливали еврейских жителей в Бабьем Яре).

1944, Украина, Киев. Женщина разыскивает тело своего мужа среди трупов, которые извлекли из ям на территории Сырецкого концентрационного лагеря. Многих узников этого лагеря расстреливали в Бабьем Яре / Фото: ЦГКФФА Украины имени Пшеничного





Сокрытие нацистами своих преступлений серьезно помешало идентификации жертв зверств в Бабьем Яре. В настоящее время одноименный мемориальный центр Холокоста пытается восстановить всех погибших от рук палачей киевлян поименно — сейчас в списке уже



Палач Бабьего Яра Пауль Блобель после войны предстал перед Нюрнбергским трибуналом и был повешен 7 июня 1951 года. Другие участники преступления — военный комендант Киева генерал-майор Курт Эберхард и гражданский губернатор (генеральный комиссар) города Хельмут Квитцрау —



Бабий Яр наряду с концентрационным лагерем Освенцим остается одним из главных и ужасающих символов Холокоста. «В ноябре 1942 года в Берлине Блобель прочёл лекцию перед группой специалистов Эйхманна о еврейском вопросе на оккупированных территориях. Он рассказал о специальных кремационных печах, которые он лично сконструировал для использования в работе команды 1005. Его заданием было вскрытие могил, удаление из них и сжигание тел прежде казнённых лиц. Команда 1005 действовала в России, Польше и в Прибалтике. Потом я видел Блобеля в Венгрии в 1944 году и он подтвердил Эйхманну в моём присутствии, что миссия команды 1005 выполнена», — рассказывал один из офицеров СС во время Нюрнбергского процесса.Сокрытие нацистами своих преступлений серьезно помешало идентификации жертв зверств в Бабьем Яре. В настоящее время одноименный мемориальный центр Холокоста пытается восстановить всех погибших от рук палачей киевлян поименно — сейчас в списке уже свыше 18 тысяч имен Палач Бабьего Яра Пауль Блобель после войны предстал перед Нюрнбергским трибуналом и был повешен 7 июня 1951 года. Другие участники преступления — военный комендант Киева генерал-майор Курт Эберхард и гражданский губернатор (генеральный комиссар) города Хельмут Квитцрау — избежали наказания , умерев своей смертью в послевоенной Германии.Бабий Яр наряду с концентрационным лагерем Освенцим остается одним из главных и ужасающих символов Холокоста.

фото времен нацистской оккупации Киева

Советские военнопленные под Киевом. 1941 год, Украина 1942 год, Киев. Разрушенный 12-этажный небоскреб Гинзбурга, построенный в начале ХХ века (1910 — 1912). Вошел в историю как «первый небоскреб Украины». Был взорван войсками НКВД

1941−1943 годы, Украина, Киев. Город во время немецкой оккупации. Немецкий солдат наблюдает за мужчинами, которые ремонтируют повозку 1941−1943 годы, Украина, Киев. Город во времена немецкой оккупации. На одном из киевских домов флаг со свастикой (флаг Третьего рейха) 1941−1943 годы, Украина, Киев. Беженцы на одной из улиц Киева 1941−1943 годы, Украина, Киев. Город во время немецкой оккупации. Сельская женщина идет торговать на рынок 1941−1943 годы, Украина, Киев. Город во времена немецкой оккупации. Торговцы идут на базар

Всі фото предоставлено Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр

Истории троих очевидцев массового убийства, ставшего одним из символов Холокоста

За два дня — 29 и 30 сентября 1941 года — в урочище Бабий Яр были убиты 34 тысячи евреев.

Пережить массовый расстрел удалось немногим. Сейчас свидетельства живых очевидцев собирает команда проекта Голоса, которая работает при Мемориальном центре Холокоста Бабий Яр. НВ получил интервью троих из них и представляет эти рассказы в формате монологов — свидетельства этих людей публикуются в Украине впервые.

Раиса Майстренко

На момент событий в Бабьем Яре ей было три года

Когда началась война, мне было три года. Отец был на фронте, а мы с мамой и бабушкой оставались в Киеве. Прожили оккупацию с бабушкой, дедушкой, братом (он от первой жены отца, а я от второй). Бабушка была хорошая, хоть даже и не родная отцу. Роднее нее человека у меня не было.



Моя мама еврейка, а папа наполовину украинец, наполовину русский. Какой я национальности, я не знаю и не хочу знать — человек есть человек. Лишь бы хороший был, как бабушка говорила.



Помню, как для меня началась война: я спала головой у окна, и надо мной от удара разбилось стекло — Киев начали бомбить. Мы жили возле вокзала, на улице Саксаганского.



Началась оккупация. По городу были развешены листовки с приказом евреям собраться в одном месте. Помню, как трехлетней я сидела на улице возле банки с вареньем, накрытой газеткой, и пыталась дотянуться до нее. Это было на одной из улиц на пути к площади Победы — уже там начинали «сортировать» людей. Тогда они не думали, что их отправляют на расстрел — считали, что будут в Палестину отправлять. Помню, как вели «белых дедушек». Бабушка говорила, что это были еврейские священники — раввины.



Все хлынули посмотреть, я осталась одна, а рядом — большие банки с вареньем. Я пыталась пошарить в этих банках, оглянулась — и никого уже не было. Затем я пошла искать бабушку и увидела «белых дедушек», эти раввины были в нижнем белье.



Мама и ее еврейские родственники ушли вместе со всеми, а бабушка убежала со мной на руках. Она спряталась за могилками, и так мы просидели всю ночь. Бабушка любила нас. Она не родная, но спасла и вынесла из этого ада.

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Немцы выгнали нас из дома на Саксаганского, и мы переехали на Жилянскую к родственникам бабушки. Все знали, что мама погибла в Бабьем Яре, но никто нас не выдал. Наоборот, предупреждали, и мы с дедом прятались в подвале на полу. Немцы заходили на ступеньки, но в сам подвал не спускались — только стреляли, а мы головы прятали и остались живы.

Лариса Багаутдинова

В два года была спасена с места расстрела в Бабьем Яре

Я родилась 13 октября 1939 года на улице Красноармейской в Киеве, где и жила до войны. Моя мама еврейка, и когда в 1941 году пришла война и был издан приказ, чтобы все евреи собрались в одном месте, мама пошла туда вместе с бабушкой. Меня они взяли с собой — никто не знал, что происходит. По дороге в Бабий Яр стало очевидно, что все это не просто так, и мама, как мне позже рассказали, передала меня какой-то женщине, когда один из полицаев отвернулся. Вот так я и спаслась.



Когда маму расстреляли, мы жили на Красноармейской. Папа и бабушка боялись, что на нас могут донести. Меня побрили налысо, ведь волосики были крученые, и моя бабушка, верующая, повесила серебряный крестик, который я потом сгрызла — осталась одна цепочка.



Затем нас с семьей — моей двоюродной сестрой, папой, бабушкой, тетиной родной сестрой — увезли в Германию. Нас взвешивали, женщин и мужчин разделили. Помню нары и множество людей, но мы там были недолго.

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Во время войны мы находились в Эссене. А папе, поскольку внешне он был похож на скандинава или немца и в совершенстве знал немецкий, предложили должность чертежника в Дюссельдорфе. Местный бюргер был симпатичным старым мужчиной, и его семья к нам хорошо относилась, так что он выделил для нас комнатку, где мы и жили. Папа оттуда каждый день ходил на работу.



К нам хорошо относились. Помню булочную через дорогу, где бабушке давали в долг хлеб. Папа потом заносил деньги. Дочка нашего хозяина знала, что мою мать расстреляли, а я сама еврейка. Помню, как на Новый год они с отцом принесли нам огромного игрушечного «говорящего» медведя.

Самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании над немецким Эссеном. Фото сделано между 1942 и 1945 годом / Фото: Imperial War Museums

Однажды мой папа попал под обстрел, пришел домой весь в мелу, лицо разбито — рассказывал, как бежала немка с ребенком, и он накрыл ее собой, когда рядом обрушился дом. Обстрелы были страшные, нужно было бегать в бункер. Я была самой меньшей, так что моей «ношей» был ночной горшок. Когда ночью начинала звучать сирена, я хватала горшок и бежала со всеми в бункер под трассирующими пулями и огненным дождем.



Сейчас я очень часто мысленно возвращаюсь в то время. Тогда люди случайно остались живы, просто случайно. Когда возвращались домой, начинались страшные обстрелы, и все падали под вагоны.



Помню, как американцы вошли в Эссен, ездили по городу на маленьких джипах. Как-то мы шли по улице, и мимо проходил высокий американец с сеткой с апельсинами. Апельсины выпали из сетки, он обернулся, засмеялся и пошел дальше — пьяный был.



Вернулись в Киев, а тут — никого. У папы был адрес сестры, тети Жени, которая с семьей эвакуировалась в Ташкент. Какое-то время мы жили у нее. Затем переехали к сестре бабушки на Подол, у нее там был частный дом.



Папа мне всегда говорил никому ничего не рассказывать о том, что я еврейка и была в Германии. Когда я повзрослела и закончила школу, он дал мне мамины сережки, колечко и цепочку. Говорит, «это мамино — храни». Ее золотые серьги у меня есть до сих пор.

Лидия Ткаченко

Cмогла избежать расстрела в Бабьем Яре в 9 лет

Я родилась в Подольском районе Киева 19 октября 1931 года. Когда началась война, моего отца забрали на фронт, и мы с мамой и двумя братьями остались одни. Я работала и ухаживала за детьми. В сентябре 1941 года немцы приказали всем евреям явиться в Бабий Яр. 28 сентября я с мамой пошла в комендатуру, и мы простояли там целый день — мама хотела зарегистрироваться, но нам не удалось из-за большого количества людей. Повезло, — иначе меня бы тут уже не было.



На следующий день мы собрались идти в Бабий Яр, но мой брат заболел — у него отнялись ноги. Он просто не мог выйти из квартиры. Мама сказала нам побыть дома, пока она пойдет посмотрит. Так она ушла и по сей день не вернулась… Маму мы не дождались. Одна наша знакомая рассказывала, что видела, как она в Бабьем Яре кричала и плакала, чтобы ее выпустили; говорила, что дома ее ждут трое детей.



Наша приятельница пришла и сказала, чтобы мы не ждали, так как мамы уже нет. Мне было девять лет, а братьям — двенадцать и тринадцать с половиной. В тот день, когда люди шли в Бабий Яр, наши соседи собрались и даже наняли бричку с лошадями, уехали туда. Чуда не случилось.

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До прихода отца с фронта мы жили на улице Воздвиженской на Подоле, нас спасли папины родственники — украинцы. Отец вернулся 1 сентября 1942-го раненый и больной. Нам пришлось покинуть этот район и уехать в село в 50 км от Киева, где он владел небольшим домом. Там было несладко, приходилось прятаться. То, что папа украинец, было нашим спасением. Его паспорт нас спасал. Если бы не отец, то мы бы не дожили до этого времени.



Не все немцы нас преследовали. В основном этим занимались офицеры в черной одежде — гестаповцы. Обычный же немец проходил и не обращал на нас внимания, тогда как гестаповец мог на улице схватить и куда угодно увести. Проезжала машина и могла забрать любого человека. Были случаи, когда девочек-подростков забирали в Германию.



Моего старшего брата арестовывали дважды, и хорошо, что это случалось при папе, который забирал его из комендатуры. Приходилось с самого утра не показываться на улице. Тот год, когда отец пришел с фронта, был для нас адом. Просто не верится, что я жива до сих пор. Какое-то чудо.



Я посещаю Бабий Яр в памятные дни, но не могу там долго находиться. Как ногой ступаю на землю, то все на меня давит, будто меня должны закопать.

Непростые вопросы к Мемориальному центру и экскурсия урочищем