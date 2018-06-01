Бабченко: Российский телеканал уже позвонил моим детям и выманивал у них адреса

Журналист Аркадий Бабченко обратился к российскому Первому каналу с требованием не оказывать давление на его детей.

Неизвестный мужчина, назвавшийся Николаем, позвонил детям Бабченко. Отца возмутил и сам звонок, и манера, с которой говорили с его детьми.

"Так. Первый канал. Послушайте меня сейчас очень внимательно. Если вы еще хоть раз позвоните моим детям. Если вы пальцем влезете в их жизни. Если вы еще хоть раз попробуете терроризировать их, выпытать у них их адреса, телефоны, скажете, что их разыскивает брат, приехать, назначить встречу.... Я просто от******* вас ", - написал он публичное обращение в Facebook, указав номера абонентов, которые звонили его детям.

Эмигрировав из России журналист Аркадий Бабченко избежал покушения на этой неделе. Сначала появилось сообщение о его убийстве. Впоследствии Служба безопасности Украины сообщила, что Бабченко жив, однако покушение на него готовилось. Благодаря проведенной спецоперации с инсценировкой убийства Бабченко, удалось спасти его жизнь и установить заказчиков. СБУ назвала такими российские спецслужбы. Был задержан организатор убийства Бабченко - Борис Герман, которого завербовали спецслужбы страны-агрессора.

Смотрите также

Впоследствии стало известно, что также планировались убийства еще 47 известных людей страны и, преимущественно из числа журналистов, бывших граждан РФ.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.