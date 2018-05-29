Бабченко и его семье угрожали физической расправой - друг журналиста

Российскому журналисту Аркадию Бабченко, которого застрелили на пороге собственной квартиры в Киеве, поступали угрозы физической расправы и убийства, заявил волонтер и товарищ убитого Мирослав Гай.
"В последнее время ему часто угрожали из РФ. Он бежал оттуда. Он писал, что его угрожали убить, уничтожить его и всю его семью", - рассказал он в комментарии Obozrevatel.
По его словам, Бабченко убили из-за его антироссийской позиции и антироссийской деятельности.
"Он освещал позорную политику РФ. Это исключительно политическое убийство", - отметил Гай.
Смотрите также
Напомним, что 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры.
В полиции сообщили, что очевидна версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.
Смотрите также
Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.
Комментарии
Правила комментирования