Бабченко и его семье угрожали физической расправой - друг журналиста

Аркадий Бабченко был убит выстрелами в спину

Российскому журналисту Аркадию Бабченко, которого застрелили на пороге собственной квартиры в Киеве, поступали угрозы физической расправы и убийства, заявил волонтер и товарищ убитого Мирослав Гай.

"В последнее время ему часто угрожали из РФ. Он бежал оттуда. Он писал, что его угрожали убить, уничтожить его и всю его семью", - рассказал он в комментарии Obozrevatel.

По его словам, Бабченко убили из-за его антироссийской позиции и антироссийской деятельности.

"Он освещал позорную политику РФ. Это исключительно политическое убийство", - отметил Гай.

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Напомним, что 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры.

В полиции сообщили, что очевидна версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.