Восемь лет Азову. Главные факты о героических защитниках Мариуполя 5 мая, 19:58 Сюжет Цей матеріал також доступний українською 5 мая Азову исполняется восемь лет (Фото:АЗОВ via Twitter)

5 мая — восьмая годовщина создания батальона Азов, ставшего впоследствии отдельным отрядом спецназначения Нацгвардии. НВ напоминает главные факты о героических защитниках Мариуполя.

Создание батальона Азов и его боевой путь до Нацгвардии

Батальон Азов был создан 5 мая 2014 года в Бердянске на основании решения Министерства внутренних дел Украины о формировании специальных подразделений милиции по охране общественного порядка с привлечением в них гражданских лиц и людей, имеющих опыт военной службы или прошедших ускоренный, двухнедельный курс подготовки при МВД.

Видео дня

Его основу составили участники двух общественных организаций: Автомайдан и Патриот Украины, с 20 июня 2014 года было объявлено о наборе в батальон и других участников.

17 августа 2014 года на площади рядом с Национальным музеем Истории Украины в Киеве новобранцы батальона Азов из Донецкой, Львовской, Киевской и других областей приняли присягу на верность народу Украины и отправились в зону АТО.

Непосредственное участие в боевых действиях батальон начал еще в начале мая 2014 года, проведя несколько небольших боев с диверсионными группами в окрестностях Мариуполя.

До конца июля бойцы Азова противостояли террористическим группировкам в Мариуполе.

Вместе с бойцами батальонов Донбасс, Шахтерск и Правого сектора Азов участвовал в тяжелых боях за Иловайск в августе 2014 года. С конца августа 2014 азовцы продолжили оборонять Мариуполь.

Азов в Нацгвардии

17 сентября 2014 года приказом Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова батальон Азов был реорганизован и расширен до состава полка с аналогичным названием. Командиром создаваемого полка остался Андрей Белецкий. 11 ноября министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым был подписан приказ о переводе полка Азов в состав Национальной гвардии Украины с последующей доукомплектацией его до боевого стандарта бригад Национальной гвардии.

Азов базировался в Мариуполе, время от времени выполнял задания в других населенных пунктах.

Героическая защита Мариуполя после вторжения РФ в 2022 году

Уже через неделю после полномасштабного вторжения РФ в Украину, 1 марта 2022 года, Мариуполь оказался в продолжающейся военной блокаде оккупационных войск.

Из-за блокады с 3 марта 2022 года в городе нет электричества, воды, газа, отопления и мобильной связи. В город невозможно доставлять воду, продукты и лекарства.

Несмотря на это, в течение двух месяцев азовцы продолжали защищать город, нанося урон оккупационным войскам.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что российские оккупанты разрушили 95% зданий в Мариуполе. Из-за действий российских оккупантов погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Тысячи мариупольцев также принудительно вывезли в Россию и на оккупированную территорию, контролируемую террористами «ДНР».

В течение двух месяцев из города не удавалось эвакуировать даже гражданских. Также не было возможности эвакуировать раненых бойцов Азова.

Азовцы отклонили серию ультиматумов со стороны России о капитуляции, несмотря на предупреждение Москвы о том, что любые остатки сил будут уничтожены.



Последние недели военнослужащие Азова и несколько сотен гражданских скрывались от массированных авиаударов оккупантов на территории завода Азовсталь.

В воскресенье, 24 апреля полк Азов опубликовал фотографии блокадного Мариуполя. На снимках видны уничтоженные и выгоревшие дома. До этого полк опубликовал видео с детьми и женщинами, скрывающимися от бомбардировок РФ в подвалах Азовстали.

28 апреля в результате массированных ударов российских оккупантов по Азовстали в Мариуполе на территории предприятия обрушилась операционная — часть раненых бойцов Азова погибла.

29 апреля в полку Азов сообщили, что, несмотря на тяжелое положение и оккупацию большей части города, с 24 февраля они уничтожили по подтвержденным данным – 1157 человек живой силы противника (также еще 840 человек - по неподтвержденным данным). Санитарные потери - 520 человек подтверждены (также 3150 человек - по неподтвержденным данным).

Кроме того, российские войска потеряли в Мариуполе десятки единиц техники.

Танки – 49 уничтожено и 29 повреждено.

БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено.

БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено.

БМД – 5 уничтожено.

Катер Раптор – 1 уничтожен.

СУ-25 – 1 поврежден.

ББМ Тайфун - 2 уничтожены, 2 повреждены.

Тигр - 3 уничтожены, 2 повреждены.

Рысь – 2 уничтожено, 2 повреждено.

Грузовая техника – 25 уничтожено, 8 – повреждено.

В этот же день мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что после бомбардировок полевого госпиталя на территории окруженного завода Азовсталь 28 апреля количество раненых выросло со 170 до 600 человек.

Эвакуация гражданских с Азовстали началась только 1 мая. За первые два дня удалось эвакуировать более 100 женщин, детей и стариков.

В этот же день в Минобороны признали, что Мариуполь преимущественно находится под контролем войск РФ, блокирующих защитников города в районе Азовстали. 2 мая Азов сообщил, что на Азовстали до сих пор заблокированы 200 гражданских, а оккупанты возобновили обстрелы завода.

3 мая Зеленский заявил, что с Азовстали эвакуировали еще 156 гражданских.

4 мая СМИ сообщили, что российским войскам удалось прорваться на территорию Азовстали. В этот же день командир полка Азов Денис Прокопенко подтвердил эту информацию.

5 мая Зеленский попросил генсека ООН Антонио Гуттериша помочь эвакуировать с Азовстали раненых. Между тем, заместитель командира полка Азов, капитан Святослав Паламарь сообщил, что активные бои на территории Азовстали продолжаются уже третий день.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.