«Последний шанс». Жены и матери защитников Мариуполя просят Эрдогана и Си Цзиньпина помочь спасти их 16 мая, 17:36 Цей матеріал також доступний українською Взрыв на заводе Азовсталь в Мариуполе, 11 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Супруги и матери защитников Мариуполя, которые держат оборону на территории комбината Азовсталь, рассказали, что у бойцов заканчивается вода, еда, лекарств давно нет. Брифинг транслировался на странице организации TURKSİD.

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«Наши парни и девушки, находящиеся на Азовстали, являются примером верности нашей стране, примером для всего человечества. Они терпят такое, что мы бы с вами не смогли вытерпеть. Мы порежем палец, и нам больно. А у них болят те части тела, которых уже нет. У них заканчивается, а может, уже и закончилось, все: вода, еда, лекарства — о них даже и речь не идет, их уже давно нет. И постепенно жизнь — каждую секунду…

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Вы [президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган] - наш последний шанс на спасение. Вырваться из этого ада без вас невозможно", — сказала Ольга, супруга украинского пограничника, одного из защитников Мариуполя, во время пресс-конференции в Стамбуле.



Родные бойцов попросили Эрдогана и президента Китая Си Цзиньпина помочь спасти защитников Мариуполя с Азовстали. Они поблагодарили турецкого лидера за все, что он делает для Украины.

«Они военные, но плен для них — не выход. Всех защитников Азовстали казнят, мы знаем, что Россия их казнит. Поэтому мы обращаемся к самым влиятельным мировым лидерам, чтобы они помогли развязать этот страшный узел — Азовсталь, — и вывезли наших военных в третью страну, где они смогут находиться до конца военных действий в Украине», — сказала мать бойца Азова Наталья, передает Укринформ.

Ранее лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев говорил, что Турция предлагала эвакуировать защитников Мариуполя на корабле из порта Бердянска, но Россия не согласилась.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении, идут тяжелые бои. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.



На Азовстали остаются около тысячи украинских защитников, из которых 600 ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, унеся раненых и тела погибших. Защитники неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.



Украина сейчас ведет переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжелораненые защитники Мариуполя и медики.



Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.



Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.



Два месяца в бункере на Азовстали. Это невозможно описать – Наталья Бабеуш, жительница Мариуполя https://www.youtube.com/embed/muC6rjNE6Ik

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