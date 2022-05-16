«Последний шанс». Жены и матери защитников Мариуполя просят Эрдогана и Си Цзиньпина помочь спасти их

16 мая, 17:36
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Взрыв на заводе Азовсталь в Мариуполе, 11 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Взрыв на заводе Азовсталь в Мариуполе, 11 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Супруги и матери защитников Мариуполя, которые держат оборону на территории комбината Азовсталь, рассказали, что у бойцов заканчивается вода, еда, лекарств давно нет. Брифинг транслировался на странице организации TURKSİD.

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«Наши парни и девушки, находящиеся на Азовстали, являются примером верности нашей стране, примером для всего человечества. Они терпят такое, что мы бы с вами не смогли вытерпеть. Мы порежем палец, и нам больно. А у них болят те части тела, которых уже нет. У них заканчивается, а может, уже и закончилось, все: вода, еда, лекарства — о них даже и речь не идет, их уже давно нет. И постепенно жизнь — каждую секунду…

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Вы [президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган] - наш последний шанс на спасение. Вырваться из этого ада без вас невозможно", — сказала Ольга, супруга украинского пограничника, одного из защитников Мариуполя, во время пресс-конференции в Стамбуле.

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Родные бойцов попросили Эрдогана и президента Китая Си Цзиньпина помочь спасти защитников Мариуполя с Азовстали. Они поблагодарили турецкого лидера за все, что он делает для Украины.

https://www.facebook.com/turksid.turciba/videos/708932903753877

«Они военные, но плен для них — не выход. Всех защитников Азовстали казнят, мы знаем, что Россия их казнит. Поэтому мы обращаемся к самым влиятельным мировым лидерам, чтобы они помогли развязать этот страшный узел — Азовсталь, — и вывезли наших военных в третью страну, где они смогут находиться до конца военных действий в Украине», — сказала мать бойца Азова Наталья, передает Укринформ.

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Ранее лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев говорил, что Турция предлагала эвакуировать защитников Мариуполя на корабле из порта Бердянска, но Россия не согласилась.

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Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении, идут тяжелые бои. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

На Азовстали остаются около тысячи украинских защитников, из которых 600 ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, унеся раненых и тела погибших. Защитники неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.

Украина сейчас ведет переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжелораненые защитники Мариуполя и медики.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.

Два месяца в бункере на Азовстали. Это невозможно описать – Наталья Бабеуш, жительница Мариуполя

https://www.youtube.com/embed/muC6rjNE6Ik
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мариуполь Турция Реджеп Тайип Эрдоган Азовсталь Си Цзиньпин Украина-Турция Война России против Украины

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