«Пусть дадут нам приказ застрелиться». Боец полка Азов рассказал об адских условиях, в которых находятся раненые военные на Азовстали 7 мая, 21:45 Цей матеріал також доступний українською Раненые защитники Мариуполя умирают в муках на окруженном заводе Азовсталь (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Жена бойца полка Азов Наталья Зарицкая обнародовала переписку с мужем, в котором он рассказывает об адских условиях, в которых находятся раненые украинские военные на окруженном россиянами заводе Азовсталь в Мариуполе.

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«Люди от ранения в живот умирают. Потому что у них нет антибиотиков. От элементарных ранений приходится конечности отпиливать», — рассказывает боец Азова.

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Военнослужащий призывает власти спасти защитников Мариуполя.

«Пусть дадут нам приказ застрелиться. …Что они тянут? Так не может продолжаться», — пишет азовец.

В конце переписки мужчина пишет любимой, что они вряд ли увидятся.

«Ситуация. Патовая. Там [на Азовстали] ужас, сверхад и пздц полный. Не знаю, как жить дальше. Оправлюсь от того, что перечитала в сообщениях Моего. Держимся. Не молчу и не буду молчать. Мне не страшно умереть. Эта вся фигня и бла-бла-бла о демократии, о ценности человеческой жизни для мира тает на глазах. 73 дня, эй. Организация объединенных наций. Дать приказ сразиться до последней капли крови и оставить без ничего… Сегодня Мой просит приказа о возможности застрелиться. Понимаю, почему, читая об их аде. Прошу, чтобы держался», — комментирует весть от мужа Наталья Зарицкая.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже более двух месяцев. Действия российских военных повлекли за собой масштабную гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. В результате там погибли более 20 тысяч жителей.

Город продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки и нацполиция. В настоящее время они сосредоточены на территории завода Азовсталь.



Кроме украинских военных на заводе находились жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода. Российская сторона долгое время отказывалась открыть коридор для эвакуации гражданских. В итоге с 1 по 7 мая с завода удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей. Во время эвакуации россияне убили троих украинских военных, которые помогали цивильным покинуть территорию завода.

В то же время, Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, которые продолжают держать оборону на окруженном заводе Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции).

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