Последний день на Азовстали. Вавилон'13 выпустил фильм-прощание, снятый защитником Мариуполя 21 мая, 16:27 Цей матеріал також доступний українською Орест находился на Азовстали в окруженном Мариуполе в течение 84 дней (Фото:Скриншот видео #BABYLON'13/YouTube)

Объединение Вавилон'13 выпустило фильм-прощание, снятый главой пресс-службы полка Азов Дмитрием (Орест) Казацким. Он находился на Азовстали в окруженном Мариуполе в течение 84 дней.



Война России против Украины — главные события 21 мая

На кадрах видео — полностью разрушенный в результате атак российских оккупантов комбинат. Орест снял их за день до того, как покинул Азовсталь 20 мая. Также накануне защитник Мариуполя показал прощальные фото из укрытия, в котором героически оборонялся украинский гарнизон. Именно благодаря ему за время почти трехмесячной блокады Азовстали мир видел фотографии и видео оттуда.

Видео дня

Фортеця Маріуполь — цикл фильмов, построенных на видеозвонках воинам, находящимся в окружении в Мариуполе на Азовстали. С начала осады режиссер разговаривает с бойцами полка Азов, раскрывая их портреты.



Накануне командир Азова Денис Прокопенко сообщил, что высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья защитников гарнизона и прекращении обороны города . С территории завода были эвакуированы тела погибших военных.

По данным Министерства обороны Великобритании, с завода Азовсталь в Мариуполе эвакуировали около 1700 защитников города. Украинские власти не комментируют эту информацию. В опубликованном 21 мая интервью Владимир Зеленский подтвердил, что защитников Азовстали должны обменять.

Замминистра обороны Анна Маляр 18 мая заявила, что операция по спасению защитников Мариуполя продолжается, но процесс очень чувствителен и любые публичные комментарии могут повредить. В Международном комитете Красного Креста 19 мая сообщили, что записали личные данные «сотен» бойцов, эвакуированных с Азовстали.

Завод Азовсталь стал последним оплотом обороны украинских войск в Мариуполе, после того как остальная часть территории города перешла под контроль российских военных.



«Тяжелораненые получили медицинскую помощь», — обращение командира «Азова» Дениса Прокопенко https://www.youtube.com/watch?v=6DPurmh72QU

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