Украина призывает мир не допустить судилище над защитниками Мариуполя — заявление

12 августа, 15:46
Мужчина проходит мимо мурала с надписью Азовсталь в честь защитников Мариуполя (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Мужчина проходит мимо мурала с надписью Азовсталь в честь защитников Мариуполя (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Силы безопасности и обороны Украины в пятницу, 12 августа, опубликовали совместное заявление по поводу пленных защитников Мариуполя.

В заявлении, опубликованном на сайте СБУ, сказано, что операция по выходу 2,5 тысяч защитников города с завода Азовсталь "была единственным возможным вариантом, чтобы сохранить жизнь нашим героям".

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«Альтернативы в виде экстракшн не было, стоял выбор: операция по спасению или гибель на Азовстали, прежде всего тяжелораненых, так как запасы необходимых медикаментов заканчивались», — сказано в сообщении.

Украинские силы напомнили, что в рамках обмена 29 июня из плена удалось освободить 144 защитника Украины, среди которых 95 обороняли Мариуполь. У большинства были тяжелые ранения. Они подчеркнули, что над возвращением героев Мариуполя работают все государственные институты, а координационный штаб занимается их освобождением круглосуточно.

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«Тем временем Российская Федерация не придерживается обязательств, пренебрегает договоренностями, не признает международные нормы и правила ведения войны. Учитывая этот вопрос обмена пленными является сложным и чувствительным», — подчеркивается в заявлении.

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Силы безопасности и обороны призвали мировое сообщество не допустить судилища над украинскими защитниками и защитницами в Мариуполе, которое анонсировали российские оккупанты. Они потребовали немедленно направить ООН и Международный комитет Красного Креста в места, где удерживают защитников, в первую очередь в оккупированную Еленовку Донецкой области, где захватчики 29 июля совершили массовое убийство около 40 военнопленных, устроив взрыв в колонии.

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Инфографика: НВ

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты во временно захваченном городе спешат до 24 августа превратить местную филармонию в тюрьму, чтобы устроить показательное судилище над военнопленными защитниками Мариуполя.

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По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, страна-террорист Россия может провести показательное судилище в День независимости Украины 24 августа.

Семьи защитников Азовстали обратились к МККК и ООН с призывом не допустить судилища, которое противоречит всем международным законам об обращении с военнопленными.

https://www.youtube.com/embed/9Yox0OTAdcs

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мариуполь Азовсталь Военнопленные Военные преступления РФ Война России против Украины

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