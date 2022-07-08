«Операция Азовсталь». ГУР опубликовало документальный фильм о вертолетных рейсах в Мариуполь 8 июля, 20:34 В ходе семи рейсов на Азовсталь доставили необходимое оружие, воду, еду, привезли десант и эвакуировали раненых (Фото:скриншот видео / Головне управління розвідки МО України / YouTube)

В Главном управлении разведки Министерства обороны в пятницу, 8 июля, опубликовали документальный фильм о вертолетных рейсах на завод Азовсталь, где держали оборону защитники Мариуполя, с воспоминаниями участников операций.

В ГУР напомнили, что в ходе семи вертолетных рейсов на завод Азовсталь доставили оружие, противотанковые и противовоздушные средства, воду, еду, десант и эвакуировали раненых.



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Начальник украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что на то время российские оккупанты полностью контролировали всю территорию вокруг Мариуполя, а использовать водные пути было невозможно, так как выходы из порта контролировали боевые корабли врага, и единственным путем оставался воздушный мост. Маршрут полета детально прорабатывали с учетом всех данных разведки и характеристик вражеских систем ПВО.

Офицер спецназа ГУР с позывным Флинт рассказал, что защитникам Мариуполя на Азовстали были крайне необходимы ПЗРК Stinger, комплексы NLAW и Javelin для уничтожения вражеской бронированной техники. Также он сказал, что к середине марта было понятно, что защитникам критически необходимы вода, продукты и медикаменты: из-за того, что вместе с бойцами на Азовсталь ушло большое количество мирных жителей, запас продовольствия и лекарств, рассчитанный на гарнизон, быстро иссяк.

По словам Флинта, перед рейсами вертолеты максимально облегчали, снимали с них системы вооружения и заправляли необходимый минимум, чтобы погрузить на борт как можно больше оружия и иметь возможность эвакуировать больше раненых.

«Вертушка взлетела, полетела в сторону моря, где были их корабли… Вышла в море, развернулась — скорость была настолько бешеная, что у вертолета, можно сказать, все тряслось внутри. И летчики метрах в 5−7 от воды, от земли, летели просто на их позиции. Из иллюминатора было видно — никто не ожидал. Это была, я бы сказал, тактическая наглость», — рассказал боец Азова с позывным Георгий о возвращении одного из вертолетов.



29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них — 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из которых 43 — военнослужащие полка Азов.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.



В Генеральном штабе ВСУ 16 мая сказали, что командиры подразделений, которые находились на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.



Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.



Тайные эвакуационные миссии на вертолете в Мариуполь. Как это было? – Максим Жорин, Азов https://www.youtube.com/embed/GebamOfil8o

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