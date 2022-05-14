Тяжелораненые и медики. Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек c Азовстали — Верещук

14 мая, 11:22
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Взрыв на заводе Азовсталь в Мариуполе, 11 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Взрыв на заводе Азовсталь в Мариуполе, 11 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с окруженной Азовстали в Мариуполе, которую продолжают оборонять украинские защитники. Об этом вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала Суспільному.

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«Там несколько сотен раненых, их нужно спасать в первую очередь, потому что по отношению ко всем сразу россияне не соглашаются. Итак, сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек», — сказала она.

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Накануне Верещук заявила, что результат переговоров по спасению защитников Мариуполя с завода Азовсталь может удовлетворить не всех, и говорила о ведении переговоров об эвакуации 38 тяжелораненых защитников Мариуполя, предложив подписать документ о ходе операции.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пытается привлечь к эвакуации защитников с Азовстали третьи страны. В процессе принимают участие Израиль, Турция и Швейцария.

Российские оккупанты продолжают штурм Азовстали, защитники города держат оборону в полном окружении и пытаются контратаковать. После того, как россияне разбомбили полевой госпиталь, количество раненых увеличилось со 170 до 600 человек, заявили в горсовете Мариуполя.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с завода Азовстали. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Мариуполь Эвакуация Азовсталь Ирина Верещук Война России против Украины

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