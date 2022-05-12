Украина ведет переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых бойцов с Азовстали — Верещук

12 мая, 17:29
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Взрыв на заводе Азовсталь в Мариуполе, 11 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Взрыв на заводе Азовсталь в Мариуполе, 11 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что сейчас продолжаются сложные переговоры об эвакуации тяжелораненых защитников Мариуполя с завода Азовсталь в обмен на пленных россиян.

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В своем Telegram-канале Верещук написала, что заявления некоторых политиков, журналистов и общественных деятелей по поводу переговоров «не только дезинформируют общество, а и вредят переговорному процессу».

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«Я очень прошу. Речь о жизни людей. Воздержитесь от публичных комментариев о том, чего не знаете. Если все получится и мы вытащим людей, потом делайте, что хотите. А сейчас прошу быть ответственными и не мешать», — призвала она.

Вице-премьер уточнила, что сейчас идут переговоры о 38 тяжелораненых и лежачих бойцах:

«Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ».

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Накануне Ирина Верещук сказала, что Украина предложила обменять тяжелораненых военнослужащих из Азовстали на пленных российских оккупантов, переговоры продолжаются.

Российские оккупанты продолжают штурм Азовстали, защитники города держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать. После того, как россияне разбомбили полевой госпиталь, количество раненых увеличилось со 170 до 600 человек, заявили в горсовете Мариуполя.

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Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с завода Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами больше двух месяцев. Действия россиян привели к масштабной гуманитарной катастрофе в городе. Оккупанты уничтожили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. По предварительным данным, в Мариуполе погибли 25 тысяч жителей. 100 тысяч человек ждут эвакуации из города.

После длительных переговоров российская сторона 1 мая открыла гуманитарный коридор с завода для гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что с Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских, идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии, во время которого будут спасать раненых и медиков. 10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мариуполь Раненые Азовсталь Переговоры с Россией Ирина Верещук Война России против Украины

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