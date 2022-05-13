Украина предлагает подписать договор об эвакуации с Азовстали — Верещук 13 мая, 00:42 Цей матеріал також доступний українською Взрыв на заводе Азовсталь в Мариуполе, 11 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала, что Украина хочет подписать документ о ходе эвакуации с завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Война России против Украины — главные события 12 мая

В эфире телеканала 1+1 Верещук сказала, что сейчас начался новый раунд переговоров вокруг «дорожной карты» операции по эвакуации:



Видео дня

«Начинаем с тяжелораненых. Есть Красный Крест, они сегодня встречаются с россиянами. Провели с ними [Международным комитетом Красного Креста], а также с ООН, переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация с Азовстали. Готовимся к подписанию».

Министр напомнила, что на территории комбината находятся не только бойцы Азова, а и солдаты и офицеры ВСУ, Нацполиции и пограничники. Посредником в этом раунде переговоров согласилась стать Турция.



Ранее Ирина Верещук говорила, что сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых защитников Мариуполя.

Российские оккупанты продолжают штурм Азовстали, защитники города держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать. После того, как россияне разбомбили полевой госпиталь, количество раненых увеличилось со 170 до 600 человек, заявили в горсовете Мариуполя.



Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с завода Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).



Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами больше двух месяцев. Действия россиян привели к масштабной гуманитарной катастрофе в городе. Оккупанты уничтожили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. По предварительным данным, в Мариуполе погибли 25 тысяч жителей. 100 тысяч человек ждут эвакуации из города.



После длительных переговоров российская сторона 1 мая открыла гуманитарный коридор с завода для гражданских.



Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что с Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских, идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии, во время которого будут спасать раненых и медиков. 10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.



«Спасите моего папу». Дети защитников Мариуполя обратились к миру, чтобы их родителей спасли https://www.youtube.com/embed/OhuG67jA6WY

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.