Визит Гутерреша в Киев. Появилась надежда, что Украина сможет эвакуировать гражданских с Азовстали — Верещук 28 апреля, 20:26 Цей матеріал також доступний українською Мирные украинцы в укрытии на заводе Азовсталь, который Россия постоянно обстреливает, 24 апреля 2022 года (Фото:Azov/Handout via REUTERS)

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что, возможно, у Украины получится эвакуировать мирных жителей с завода Азовсталь в Мариуполе.

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«Президент Зеленский сегодня встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских с Азовстали. Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию», — написала Верещук в Telegram-канале.

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28 апреля генсекретарь ООН также посетил Бородянку Киевской области, разрушенную российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. До этого он побывал в Москве, где провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани сообщила, что по просьбе генсека отправилась в Запорожье для подготовки возможной эвакуации из Мариуполя.



Ирина Верещук ранее подчеркивала, что эвакуация жителей Мариуполя возможна только с помощью ООН. В частности, Украина просит, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста.



Россия регулярно срывает гуманитарные коридоры и нарушает договоренности с украинской стороной, открывая огонь или обманом и силой вывозя мирных жителей на свою территорию.



В подземных укрытиях завода Азовсталь вместе с защитниками Мариуполя находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжают наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.



Всю ночь 28 апреля на военный полевой госпиталь на Азовстали оккупанты сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения, и продолжали обстреливать руины из корабельной артиллерии. На территории предприятия обрушилась операционная, погибла часть раненых украинских военных.

Защитники Мариуполя неоднократно запрашивали деблокаду города или организацию зеленого коридора для мирных жителей, а также процедуру экстракции военных.

Азов: Ночью на полевой госпиталь возле Азовстали сбрасывали многотонные авиабомбы. Есть погибшие и раненые https://www.youtube.com/embed/ORpMwsgpAlI

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