Во время эвакуации гражданских из Азовстали россияне убили троих украинских военных — заместитель командира полка Азов
Российские оккупанты убили трех украинских военных на Азовстали (Фото:Azov Regiment/Handout via REUTERS)
Во время эвакуации гражданских с завода Азовсталь в Мариуполе в пятницу, 6 мая, погибли трое украинских военных, еще шестеро получили ранения.
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Об этом заявил заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламар «Калина» в комментарии Громадське.
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