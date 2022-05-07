Во время эвакуации гражданских из Азовстали россияне убили троих украинских военных — заместитель командира полка Азов 7 мая, 18:12 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты убили трех украинских военных на Азовстали (Фото:Azov Regiment/Handout via REUTERS)

Во время эвакуации гражданских с завода Азовсталь в Мариуполе в пятницу, 6 мая, погибли трое украинских военных, еще шестеро получили ранения.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом заявил заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламар «Калина» в комментарии Громадське.

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