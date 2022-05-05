«Дайте возможность забрать тела воинов». Замкомандира Азова призвал эвакуировать гражданских из Азовстали и обратился к Зеленскому 5 мая, 15:19 Цей матеріал також доступний українською Святослав Паламар (Фото:Азов Regiment/Handout via REUTERS)

Заместитель командира полка Азов, капитан Святослав Паламар попросил мировое сообщество эвакуировать гражданских из Азовстали, а также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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«Призываем мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к верховному главнокомандующему позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения», — сказал он.

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Паламар попросил отреагировать должным образом на критическую ситуацию.

«Дайте возможность забрать тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями. Отреагируйте должным образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никакие этические нормы, конвенции или законы, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью!», — сказал он.

Штурм Азовстали начался 3 мая. Войска РФ нанесли по нему удары тяжелой артиллерии, после чего бросили в бой танки и под их прикрытием приступили к высадке десанта.



Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь, который находился под постоянными обстрелами российских оккупантов, началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого РФ срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.

2 мая более 100 жителей Мариуполя, среди которых женщины, дети и пожилые люди, прибыли в Запорожье.

Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар заявил, что после операции по эвакуации до 200 мирных жителей по-прежнему заблокированы на заводе Азовсталь.

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