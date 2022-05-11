«Важна наша борьба, наши жизни — нет». Почему не сдадутся и на что надеются защитники Азовстали — главное из интервью «азовца» Самойленко 11 мая, 14:25 Цей матеріал також доступний українською Лейтенант Илья Самойленко, офицер управления разведки полка Азов, дал интервью в эфире Sky News (Фото:Sky News)

Гибель или равнозначный ей захват защитников Мариуполя будет иметь драматичные последствия для обороны Украины и всего украинского государства, считает лейтенант полка Азов Илья Самойленко, один из заблокированных на заводе Азовсталь военных.

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Самойленко, несколько дней назад впечатливший западных журналистов безупречным английским во время пресс-конференции с Азовстали, дал новое интервью британскому телеканалу Sky News. В прямом включении из бункера предприятия военный рассказал о блокаде Азовстали и призвал мир способствовать эвакуации либо экстракции украинского гарнизона Мариуполя. Он также заверил, что защитники Азовстали не намерены сдаваться.

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НВ приводит самые важные из его заявлений.

Информацию о сотне гражданских лиц, остающихся в бункерах Азовстали, невозможно проверить и подтвердить. По словам Самойленко, военным неизвестно, сколько еще людей могут быть под руинами конструкций завода. «Насколько нам известно по состоянию на сейчас, все гражданские были эвакуированы, — добавил он. — Однако что еще более важно, эвакуация необходима и военному гарнизону Мариуполя. Число наших погибших и раненых солдат очень высоко, и эти люди заслуживают надлежащего ухода и лечения».

«Мы несем потери и получаем тяжелые ранения каждый день». Никто не ожидал, что защитники Мариуполя продержатся так долго, напомнил Самойленко, но сейчас они платят огромную цену за свою стойкость. «Каждый день может стать последним. Наши ресурсы очень ограничены. Результатом этого может быть наша неизбежная смерть или пленение врагами — что для нас также означает смерть, — а последствия этого могут быть крайне катастрофичными для украинской обороны и украинского государства», — добавил офицер Азова.

«Наши жизни не значат ничего, но наша борьба для нас — все». От имени защитников Мариуполя Самойленко вновь обратился с призывом к миру, западным обществам и правительствам с просьбой разрешить ситуацию с эвакуацией либо экстракцией военных с Азовстали «как можно скорее». «Дело не только в том, что в результате [блокады] прямо сейчас умирают люди — наши жизни не значат ничего. Но наша борьба, национальная безопасность Украины означают для нас все», — подчеркнул он.

«Даже самые теплые слова поддержки не остановят бомбы». Самойленко рассказал, что сейчас гарнизон Мариуполя получает «невероятные слова поддержки со всего мира — от людей свободного мира, который мы защищаем, и от украинцев». «Но знаете, никакие даже самые теплые слова, никакая информационная поддержка, не остановят бомбу, которая может разрушить бункер в следующие пару минут, или в течение нескольких часов, или завтра — никто не знает когда», — отметил он.

«Мы считаем возможными и военный, и политический варианты помощи». В ответ на ремарку ведущего о том, что украинское командование, вероятно, считает невозможным пробиться к защитникам Мариуполя военным путем, Самойленко возразил: «Это возможно — и военным путем, и политическим». Он отметил, что по очевидным причинам не стал бы разглашать детали такой гипотетической операции, но посетовал, что «многие люди в высоких кабинетах в Украине плохо понимают реалии» и в силу этого их видение отличается от того, как видят ситуацию «азовцы». По словам Самойленко, его сослуживцев «больше всего беспокоит вопрос национальной безопасности Украины в случае катастрофических последствий для мариупольского гарнизона».

«Приказа сдаваться не было, а приказы мы не нарушаем». Военные Азова считают невозможным вариант сдачи противнику, дал понять Самойленко в ответ на соответствующий вопрос ведущего. По его словам, на это есть несколько причин: во-первых, Азов признан в России террористической организацией, а значит его военнослужащим грозят в РФ сроки от 25 лет до пожизненного, и варианта «безопасной» сдачи в плен не существует. Во-вторых, напомнил офицер Азова, «у нас нет приказа сдаваться, и мы не будем нарушать предыдущий приказ — это очень важно, мы не нарушаем приказов, а отлично их исполняем». В-третьих, защитники Мариуполя являются свидетелями преступлений, совершенных армией РФ в городе, поэтому россияне «не заинтересованы в том, чтобы оставить нас в живых», отметил Самойленко.

«Половина моего списка контактов в телефоне — коллективный некролог». В завершение интервью Илья Самойленко еще раз напомнил, что его жизнь «ничего не значит», а многие его друзья и побратимы уже погибли. «Но что действительно важно — так это защита Украины, национальная безопасность, будущее нашего народа и нашей страны. Вот почему мы пытаемся найти другие пути [кроме сдачи в плен], поскольку наши возможности сражаться далеки от тех, которые могли бы повлиять на ситуацию».

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