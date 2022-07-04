«Если мы будем молчать, то проиграем». Семьи защитников Азовстали рассказали, что им известно о пленных бойцах 4 июля, 17:08 Мурал с надписью Азовсталь в честь защитников Мариуполя в Киеве (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

У семей защитников Мариуполя, находящихся в плену у российских оккупантов, нет с ними связи и информации об их состоянии.

Об этом рассказали представительницы Ассоциации семей защитников Азовстали во время пресс-конференции в Медиацентре Украина — Укринформ в понедельник, 4 июля.



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Супруга командира полка Азов Дениса Прокопенко Катерина Прокопенко подчеркнула, что Украина соблюдает Женевскую конвенцию, которая защищает права военнопленных и гражданских, — строит специальные лагеря для военнопленных и хранит в рефрижераторах тела российских военных.



Она отметила, что работу Красного Креста обычно характеризуют как «тихую дипломатию» — организация соблюдает нейтралитет и занимает исключительно сторону закона и пленных, чтобы вести переговоры с обеими сторонами.

Прокопенко сказала, что не слышала голос мужа почти полтора месяца и не знает, где и в каких условиях он находится.

«Если бы это была война [с цивилизованной страной]… я бы регулярно узнавала от Красного Креста или самого Дениса, что с ним все в порядке, но наш враг циничен… и его оружие — нарушение правил, ложь, терроризм и казни. Я боюсь, что, если мы все будем молчать, станем покорно ждать хэппи-энда и решим полагаться только на тихую дипломатию — мы проиграем. Нам нужны все существующие правила и механизмы, которые могут помочь нам выиграть войну за Мариупольский гарнизон», — заявила Катерина Прокопенко.

Она вспомнила о своем разговоре с мужем за день до выхода с Азовстали. Тогда командир Азова сказал, что, согласно конвенции, с пленными бойцами должна быть регулярная связь. Такую возможность Украина предоставляет пленным российским военным, но у украинских пленных ее нет.

"…Два раза в неделю должен должен приезжать представитель Красного Креста для слежения за условиями, состоянием здоровья, следить за тем, чтобы не было пыток. Им это пообещали, на этих условиях они оставили Азовсталь", — рассказала Прокопенко.

Представительница Ассоциации подчеркнула, что Красный Крест не перезванивал почти никому из близких пленных защитников Азовстали. Она также напомнила о последнем интервью волонтера и парамедика Юлии Паевской (Тайры), в котором та рассказала об ужасном отношении к женщинам, которых удерживают в плену оккупанты.

«Я вообще не понимаю, зачем создавалась Женевская конвенция, если нет механизма слежения за ее соблюдением. Постоянно задаю себе вопрос: действительно ли привлечен Красный Крест и действительно ли он следит за соблюдением этой конвенции? Наша Ассоциация… была создана, чтобы публично доносить важность привлечения международных организаций, которые должны наконец начать работать, а не бояться страны-террориста», — напомнила она.

Во время брифинга сестра и.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергея Волынского Татьяна Харько рассказала о состоянии защитников Украины, освобожденных во время большого обмена пленными 29 июня. Она сообщила, что у преимущественного большинства военных тяжелые ранения, им необходима неотложная медицинская помощь.

«Некоторые уже не смогут крепко обнять свою любимую, потому что у них нет рук. Другие не смогут бегать с детьми наперегонки, потому что у них нет ног. Есть те, кто не сможет увидеть мирное небо после нашей победы, потому что они, защищая нас, отдали свои глаза. Но у каждого их них осталось надежное, непобедимое сердце, которое сейчас нуждается в заботе и любви», — сказала Харько.

Ассоциация воздерживается от комментариев по поводу того, пытали ли защитников Украины в плену, потому что ставит в приоритет безопасность бойцов, которые пока остаются в плену, объяснила она.

«Освобожденные защитники расскажут, через что они прошли, когда будут к этому готовы. До тому момента мы призываем заботиться о наших героях, не удовлетворять свое любопытство. Я очень прошу журналистов уважать чувства ребят и девушек, вернувшихся из плена. Им сейчас нужно восстановление, психическая и физическая реабилитация. Давайте уважать их личное пространство. Придет время — и они все расскажут», — призвала сестра Сергея Волынского.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.

Жены азовцев: Мы хотим встретиться лицом к лицу с Зеленским – Екатерина Прокопенко, Мария Нетреба https://www.youtube.com/embed/b_5WhiM0Udg

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