Азов предупредил, что Россия может готовить провокации с участием пленных защитников Мариуполя 14 июня, 18:43 Цей матеріал також доступний українською Завод Азовсталь, на котором держали оборону защитники Мариуполя, после российских обстрелов, 22 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Российские оккупанты могут готовить провокационные сообщения и заявления с участием защитников Мариуполя, которые сейчас находятся во вражеском плену.

Об этом сообщается в Telegram-канале ССО Азов во вторник, 14 июня, со ссылкой на заявление бывшего командира полка Азов Максима Жорина.



«В ближайшее время в Сети могут появиться провокационные сообщения и заявления от наших побратимов, мариупольских защитников, находящихся в плену российских оккупантов. Обнародованный материал может иметь пропагандистское содержание, не соответствующее действительности», — предупредили в Азове и призвали доверять только проверенной информации из официальных источников.

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Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.

В Генеральном штабе ВСУ 16 мая сказали, что командиры подразделений, которые находились на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава. До этого полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.



Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.



По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию.



Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена.



До этого сообщалось, что на Азовстали находились около тысячи украинских защитников, из которых 600 были ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.



В "ДНР" азовцев ждет то же самое, что и иностранных военных – Сергей Гармаш, журналист https://www.youtube.com/embed/uBa2fLBzy6A

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