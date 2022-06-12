Экс-командир Азова сообщил о начале процедуры опознания тел защитников Мариуполя 12 июня, 15:48 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный оккупантами РФ завод Азовсталь в Мариуполе (Фото:Pavel Klimov/Reuters)

В Мариуполе остается около 200 тел погибших украинских защитников. В Киеве уже начался процесс опознания тех, кого вернули во время двух обменов с Россией.

Об этом сообщил бывший командир полка Азов Максим Жорин в воскресенье, 12 июня.



Состоялись уже два обмена телами погибших: первый по формуле «160 на 160», второй — «50 на 50».



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По словам Жорина, все тела погибших сейчас в Киеве, начинается процесс опознания. Среди погибших, кого уже поменяли, примерно треть — «азовцы». Также есть тела бойцов других подразделений: морская пехота, полиция, СБУ, пограничники. Понять это можно благодаря одежде и шевронам, но большинство тел невозможно распознать визуально.

Патронатная служба Азова активно участвует в том, чтобы ускорить и облегчить процедуру, рассказал экс-командир полка. Для идентификации понадобятся экспертизы — на это может уйти несколько месяцев, предполагает он.

«Очень важно сказать, что почти столько же тел нужно вернуть. Почти столько же тел находится в Мариуполе, и сейчас продолжаются процессы, переговоры по дальнейшему обмену и возвращению их домой. Абсолютно все тела мы должны вернуть и будем над этим работать», — подчеркнул Жорин.

7 июня в ГУР Минобороны сообщили, что Украина вернула 210 тел военных, большинство из них — защитники Азовстали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российская сторона не хочет забирать тела своих погибших. В частности, тела россиян, собранные после боев в Киевской и Черниговской областях, хранятся в вагонах-рефрижераторах. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 12 июня Россия потеряла в Украине около 32 150 своих военных.



Разведка показала, как вертолеты передавали еду, лекарства и боеприпасы защитникам окруженного Мариуполя https://www.youtube.com/watch?v=8T1E6kgfsA4

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