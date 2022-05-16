На Азовстали погибли 15 украинских женщин-военных и медработниц — Мариупольский горсовет 16 мая, 16:46 Цей матеріал також доступний українською Завод Азовсталь в Мариуполе, где держат оборону защитники города, 15 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На заводе Азовсталь в Мариуполе погибли 15 женщин-военнослужащих и медиков. Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко.

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В горсовете напомнили, что украинские защитники обороняют периметр Азовстали уже больше двух месяцев. Российские оккупанты не прекращают бомбардировку завода.



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«На Азовстали уже погибли 15 молодых женщин — военных, медицинских работников. Это трагедия для всего украинского народа. Это лучшие из нас, настоящие герои. Мы должны сделать все для их спасения», — призвал Бойченко.

Мэр добавил, что депутаты Мариупольского горсовета обратились в МИД Украины и попросили задействовать все международные инструменты, чтобы спасти защитников города и провести процедуру extraction.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать, идут тяжелые бои. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.



На Азовстали остаются около тысячи украинских защитников, из которых 600 ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, унеся раненых и тела погибших. Защитники неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.



Украина сейчас ведет переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжелораненые защитники Мариуполя и медики.



Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.



У парней на Азвостали время идет максимально быстро – Ольга Малюченко https://www.youtube.com/embed/IxSL6SqBL4k

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