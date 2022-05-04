На территории Азовстали идут тяжелые бои — мэр Мариуполя 4 мая, 16:44 Цей матеріал також доступний українською Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе, который постоянно обстреливают российские оккупанты, 2 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что с защитниками города на заводе Азовсталь нет связи, там идут тяжелые бои.

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«Сегодня идут тяжелые бои на территории нашей крепости — Азовстали. Наши храбрые парни защищают эту крепость, но очень тяжело, потому что по этой крепости работают из тяжелой артиллерии, работают танками, авиацией, корабли подошли и тоже гасят по этой крепости», — рассказал Бойченко в эфире всеукраинского телемарафона.



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По информации горсовета, на территории Азовстали остаются сотни мирных жителей, среди которых более 30 — дети, которые спасаются от российских обстрелов в укрытиях завода больше двух месяцев. Всего в городе остаются более 100 тысяч человек, которые тоже ждут эвакуации.

«К сожалению, сегодня с парнями [защитниками Мариуполя на Азовстали] пропала связь. Нет связи для того, чтобы понимать, что происходит, в безопасности они или нет. Вчера связь еще была, сегодня, к сожалению, уже не могу ничего комментировать. Мы молимся за наших героических парней и благодарим их за тот подвиг, который они уже сегодня совершили для всей нашей страны — сдержали врага и дали нам больше времени подготовиться», — добавил мэр города.



Ранее Украинская правда со ссылкой на источник сообщила, что 4 мая российским оккупантам удалось прорваться на территорию Азовстали.

В результате попыток штурма россиянами Азовстали и бомбардировок завода ночью 3 мая погибли две гражданские женщины. Россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали, зная, что там находятся мирные жители.



Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь, который находился под постоянными обстрелами российских оккупантов, началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого российская сторона срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.

3 мая более 100 мариупольцев с Азовстали наконец приехали в Запорожье.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи, более 90% зданий разрушено. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.



Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.



Защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру «extraction» («экстракции»).

Около сотни жителей Мариуполя выбрались из-под завалов Азовстали, чтобы эвакуироваться – полк Азов https://www.youtube.com/embed/2jd-38RZdQc

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