Почти все — руины. Компания Maxar показала спутниковый снимок разрушений на Азовстали 30 апреля, 17:04 Цей матеріал також доступний українською Maxar показала спутниковый снимок металлургического завода Азовсталь, который регулярно атакуют российские оккупанты, 29 апреля 2022 года (Фото:Maxar Technologies/CNN)

Почти все здания на территории завода Азовсталь, по которому регулярно наносят массированные удары российские оккупанты и который стал убежищем для жителей блокадного Мариуполя, разрушены. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки американской частной компании Maxar Technologies, пишет CNN.



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На фото видно, что в крышах большие дыры, а часть из них обрушена. Некоторые здания превратились в руины. Также к востоку от Азовстали полностью уничтожены многие жилые и общественные здания, отмечает CNN.

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В то же время со спутниковых снимков, сделанных в пятницу, 29 апреля, нельзя понять, уничтожены ли подвальные объекты завода, где прячутся мирные жители Мариуполя.

Инфографика: Maxar Technologies

Накануне замкомандира полка Азов Святослав Паламар рассказал CNN, что завод интенсивно обстреливали артиллерия и авиация.

«Есть подвалы и бункеры, к которым мы не можем добраться, потому что они под завалами. Мы не знаем, живы там люди или нет. Есть дети от четырех месяцев до 16 лет. Есть люди, которые застряли в местах, куда невозможно попасть», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты уничтожают города на Донбассе и устроили концлагерь среди руин в Мариуполе. По его словам, они не перестают бомбить инфраструктуру и жилые районы, что свидетельствует о желании РФ «сделать эту территорию безлюдной».

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, 95% зданий уничтожено российскими обстрелами. Из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении уже трех массовых захоронений мирных жителей.

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