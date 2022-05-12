На Азовстали погиб грузинский боец Тато Бигвава — посольство 12 мая, 16:51 Цей матеріал також доступний українською Тато Бигвава (Фото:Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში)

На Азовстали погиб 27-летний грузинский боец Тато Бигвава.

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Об этом сообщает посольство Грузии в Украине.

«Тато Бигва. 27 лет. Погиб, защищая Азовсталь», — говорится в сообщении.

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Как сообщает телеканал Mtavari, Бигвава перед смертью сначала обеспечил гуманитарный коридор для эвакуации детей и пожилых людей, а затем при патрулировании местности произошел взрыв.

С семьей в последний раз он общался в субботу, 7 мая.

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После окончания Украинской военной академии в 2014 году Биглава поступил на службу в Азов, а около месяца назад президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом За мужество.

Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, которые продолжают держать оборону на окруженном заводе. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших; защитники неоднократно просили применить к ним процедуру экстракции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что украинские власти просчитывают все возможные формулы и форматы для эвакуации украинских военных, которые остаются на окруженном заводе Азовсталь в Мариуполе.

Среди защитников Мариуполя отдельный отряд специального назначения Азов, 12-я бригада Нацгвардии, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона города.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщала, что на заводе Азовсталь в Мариуполе остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены.

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