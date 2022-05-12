На Азовстали погиб грузинский боец Тато Бигвава — посольство

12 мая, 16:51
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Тато Бигвава (Фото:Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში)

Тато Бигвава (Фото:Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში)

На Азовстали погиб 27-летний грузинский боец Тато Бигвава.

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Об этом сообщает посольство Грузии в Украине.

«Тато Бигва. 27 лет. Погиб, защищая Азовсталь», — говорится в сообщении.

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Как сообщает телеканал Mtavari, Бигвава перед смертью сначала обеспечил гуманитарный коридор для эвакуации детей и пожилых людей, а затем при патрулировании местности произошел взрыв.

С семьей в последний раз он общался в субботу, 7 мая.

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После окончания Украинской военной академии в 2014 году Биглава поступил на службу в Азов, а около месяца назад президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом За мужество.

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Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, которые продолжают держать оборону на окруженном заводе. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших; защитники неоднократно просили применить к ним процедуру экстракции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что украинские власти просчитывают все возможные формулы и форматы для эвакуации украинских военных, которые остаются на окруженном заводе Азовсталь в Мариуполе.

Среди защитников Мариуполя отдельный отряд специального назначения Азов, 12-я бригада Нацгвардии, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона города.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщала, что на заводе Азовсталь в Мариуполе остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Азовсталь Война России против Украины

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