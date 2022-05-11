Одна из причин. В Азове заявили, что не сдаются, потому что у них есть приказ держать оборону Азовстали 11 мая, 12:55 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты бомблят Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Защитники Мариуполя, продолжают держать оборону Азовстали, так как не нарушают приказы и четко их выполняют.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом заявил офицер управления разведки из полка Азов Илья Самойленко в эфире Sky News.

«Мы не можем сдаться, потому что у нас нет приказа сдаться. Мы не нарушим предварительный приказ. Это очень важно. Мы не нарушаем приказы. Мы четко выполняем приказы», — сказал он.

Видео дня

По его словам, число раненых и погибших защитников Мариуполя «очень велико».

«Никто не ожидал, что мы так долго будем противостоять россиянам, но мы все равно сражаемся. Мы несем тяжелые потери», — сказал он.

Самойленко добавил, что у тех, кто находится в Азовстали, «крайне ограниченные ресурсы», и они считают, что «каждый день может стать последним».

«Результатом этого может быть… [оказаться в плену] у врага, что означает для нас смерть… Наша жизнь ничего не значит, но наша борьба значит все», — сказал он.

Ранее в Азове заявляли, что у полка нет высоких шансов на выживание, если их возьмут в плен.

«Сдаться для нас — неприемлемо. Каждый пленник — это ресурс политического и военного давления», — было сказано в заявлении.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.