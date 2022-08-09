Омбудсмен прокомментировал заявление боевиков «ДНР» о смерти защитника Азовстали в плену

9 августа, 18:06
Дмитрий Лубинец занимает должность омбудсмена с 1 июля 2022 года (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

Дмитрий Лубинец занимает должность омбудсмена с 1 июля 2022 года (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал заявление боевиков террористической организации «ДНР» о смерти защитника Мариуполя в плену, которое распространили российские пропагандисты.

В эфире телемарафона во вторник, 9 августа, Лубинец рассказал, что украинская сторона обратилась к МККК с призывом предоставить информацию о том, что случилось на самом деле. Сейчас фамилия погибшего не известна.

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Омбудсмен отметил, что информация о гибели защитника Украины появилась только 9 августа, при этом марионетки Кремля из «ДНР» утверждают, что он умер в СИЗО до «окончания расследования уголовного дела», которое было передано еще 5 июля. Он предположил, что украинский военнослужащий, который находился в плену у оккупантов, умер еще месяц назад, а эта информация была специально опубликована накануне фейкового судилища над защитниками Мариуполя.

«Весь мир понимает — как какой-то „суд“, который начался 1 августа, [может] 10-го выносить решение? И перед этим появляется информация, что кто-то из наших военнопленных умер. Не для того ли, чтобы, возможно, на основании каких-то „показаний“ уже умершего нашего героя строить свои бумаги и прописывать приговор?» — добавил Лубинец и подчеркнул, что россияне нарушают все Женевские конвенции, тормозят процесс обмена и не допускают к военнопленным Международный комитет Красного Креста.

В комментарии Украинской правде омбудсмен уточнил, что Украина не получала официальных сообщений о смерти военнопленного от российской стороны. По его мнению, российские пропагандисты распространили дезинформацию и сами запутались в своей лжи.

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Ранее Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты собирают тюремные клетки на сцене мариупольской филармонии, чтобы устроить показательный процесс над военнопленными защитниками Украины.

Инфографика: НВ
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29 июля российские оккупанты убили в колонии оккупированной Еленовки Донецкой области около 40 военнопленных, еще 130 получили ранения. В колонии удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин ранее заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

Дату судилища над азовцами в Мариуполе назовут ровно накануне – Петр Андрющенко

https://www.youtube.com/embed/9Yox0OTAdcs
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   ДНР Мариуполь Омбудсмен Азовсталь Военнопленные Военные преступления РФ ОРДЛО Война России против Украины Дмитрий Лубинец

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