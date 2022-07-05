В Красном Кресте заявили, что поддерживают контакт с пленными защитниками Мариуполя 5 июля, 19:57 Транспортировка раненого защитника Мариуполя в Новоазовске, Донецкая область, 16 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Международный комитет Красного Креста поддерживает коммуникацию с военнопленными защитниками Мариуполя. Об этом заявил спикер МККК в Украине Александр Власенко в комментарии Суспільному во вторник, 5 июля.

Власенко сообщил, что информация о визитах к пленным конфиденциальна, а любая утечка может повлиять на работу Красного Креста.



«У нас были зарегистрированы те люди, которые выходили с Азовстали. Кто хотел быть зарегистрированным. Мы всем предлагали это сделать. Те, кто захотел, — мы их зарегистрировали», — уточнил он.

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По словам представителя МККК, организация контролирует условия и состояние военнопленных в местах их содержания, но это также закрытая для СМи информация.

«Диалог ведется. Мы стараемся, чтобы у нас были эти регулярные визиты. И чтобы эти визиты были ко всем, согласно нашим правилам. Наши правила предусматривают конфиденциальный диалог с теми людьми, которые там находятся. Это не обязательно лицом к лицу. Это может быть десять человек, двадцать, тридцать. Но без присутствия представителей администрации того заведения, где они находятся», — добавил Власенко.

Ранее супруга командира полка Азов Дениса Прокопенко Катерина Прокопенко сказала, что уже полтора месяца не слышала мужа и не знает, где и в каких условиях он находится. Она сказала, что визит представителя Красного Креста к военнопленным два раза в неделю был одним из условий, на которых защитники Мариуполя вышли с Азовстали.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.



В Генеральном штабе ВСУ 16 мая сказали, что командиры подразделений, которые находились на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.

Жены азовцев: Мы хотим встретиться лицом к лицу с Зеленским – Екатерина Прокопенко, Мария Нетреба https://www.youtube.com/embed/b_5WhiM0Udg

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