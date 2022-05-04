На Азовстали идут кровопролитные бои, второй день, как россияне прорвались на территорию — обращение командира Азова 4 мая, 22:46 Цей матеріал також доступний українською Здание завода Азовсталь в Мариуполе, которое постоянно обстреливают российские оккупанты, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Командир полка Азов, подполковник Денис Прокопенко записал видеообращение, в котором рассказал, что российские оккупанты 3 мая прорвались на территорию завода Азовсталь, сейчас там продолжаются кровопролитные бои.

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Командир Азова напомнил, что мариупольский гарнизон 70-й день противостоит превосходящим силам противника, а с 25 апреля держит круговую оборону на территории Азовстали.

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«Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые кровопролитные бои. Я горжусь своими солдатами, которые прилагают нечеловеческие усилия, чтобы сдержать натиск противника. Я благодарен всему миру за колоссальную поддержку гарнизона Мариуполь. Наши солдаты этого заслуживают. Ситуация крайне сложная, но мы продолжаем выполнять приказ держать оборону», — подчеркнул Прокопенко.

4 мая Украинская правда со ссылкой на источник сообщала, что российским оккупантам удалось прорваться на территорию Азовстали. Позже глава украинской переговорной делегации и лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что защитники Мариуполя вышли на связь, и подтвердил, что россияне пытаются штурмовать завод.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что противник обстреливает Азовсталь из тяжелой артиллерии, а также танками, авиацией, с кораблей. В укрытиях на территории завода от российских обстрелов спасаются сотни мирных жителей. Всего в городе остаются более 100 тысяч человек, которые тоже ждут эвакуации.

В результате попыток штурма россиянами Азовстали и бомбардировок завода ночью 3 мая погибли две гражданские женщины. Россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали, зная, что там находятся мирные жители.



Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь, который находился под постоянными обстрелами российских оккупантов, началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого российская сторона срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.

3 мая более 100 мариупольцев с Азовстали наконец приехали в Запорожье.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи, более 90% зданий разрушено. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.



Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.



Защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру «extraction» («экстракции»).



Около сотни жителей Мариуполя выбрались из-под завалов Азовстали, чтобы эвакуироваться – полк Азов https://www.youtube.com/embed/2jd-38RZdQc

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