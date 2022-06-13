«Принципиально разные». Проводить аналогию между Азотом и Азовсталью невозможно — мэр Северодонецка

13 июня, 21:30
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Завод Азот в Северодонецке (Фото:Luhansk Region Police/Handout via REUTERS)

Завод Азот в Северодонецке (Фото:Luhansk Region Police/Handout via REUTERS)

Городской голова Северодонецка Александр Стрюк опроверг слухи о том, что украинские силы могут занять оборонительную позицию в пределах химического завода Азот.

В интервью Sky News он подчеркнул, что проводить аналогии между Азотом и Азовсталью с точки зрения возможной длительной обороны невозможно.

«Это принципиально разные здания и территория. У нас нет подземных переходов, соединений и выходов», — сказал он.

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Он рассказал, что Азот не оборудован, как Азовсталь, глубокими бомбоубежищами, которые могут защитить от обстрелов.

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«Это химическое производство, там есть укрытия, где сейчас находятся люди, но они построены как укрытия от угрозы химической утечки, а не бомбардировки», — отметил Стрюк.

По информации городского головы, сейчас на заводе находятся около 560 мирных жителей. Город — под постоянным артиллерийским обстрелом. Стрюк говорит, что Россия хочет взять Северодонецк, «сравняв его с землей».

«Город фактически уничтожается артиллерией, чтобы дать возможность пехоте, механизированной бригаде прорвать нашу линию обороны», — добавил он.

https://www.youtube.com/watch?v=-MboonWmf98
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Северодонецк Азот Азовсталь Война России против Украины

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