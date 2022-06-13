«Принципиально разные». Проводить аналогию между Азотом и Азовсталью невозможно — мэр Северодонецка 13 июня, 21:30 Цей матеріал також доступний українською Завод Азот в Северодонецке (Фото:Luhansk Region Police/Handout via REUTERS)

Городской голова Северодонецка Александр Стрюк опроверг слухи о том, что украинские силы могут занять оборонительную позицию в пределах химического завода Азот.

В интервью Sky News он подчеркнул, что проводить аналогии между Азотом и Азовсталью с точки зрения возможной длительной обороны невозможно.

«Это принципиально разные здания и территория. У нас нет подземных переходов, соединений и выходов», — сказал он.

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Он рассказал, что Азот не оборудован, как Азовсталь, глубокими бомбоубежищами, которые могут защитить от обстрелов.

«Это химическое производство, там есть укрытия, где сейчас находятся люди, но они построены как укрытия от угрозы химической утечки, а не бомбардировки», — отметил Стрюк.

По информации городского головы, сейчас на заводе находятся около 560 мирных жителей. Город — под постоянным артиллерийским обстрелом. Стрюк говорит, что Россия хочет взять Северодонецк, «сравняв его с землей».

«Город фактически уничтожается артиллерией, чтобы дать возможность пехоте, механизированной бригаде прорвать нашу линию обороны», — добавил он.

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