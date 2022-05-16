Воин света. Украинский военный под лучами солнца на территории заблокированного завода Азовсталь — фото дня 16 мая, 13:49 Цей матеріал також доступний українською Защитники Азовстали не видят солнца неделями (Фото:@Kozatsky_D via Twitter)

Украинский военнослужащий с позывным Орест, представляющий полк Азов и сейчас находящийся на территории Азовстали, опубликовал невероятное фото с территории окруженного предприятия, где заблокированы сотни защитников Мариуполя.



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На фото один из защитников Азовстали стоит под лучами майского солнца, которые падают внутрь разрушенных помещений предприятия сквозь пробитую снарядами щель. Воин раскинул руки, подставив солнцу лицо и ладони.

Видео дня

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Инфографика: @Kozatsky_D via Twitter

Автор фото, известный в Твиттере как Орест (@Kozatsky_D), указал, что фото было сделано сегодня, 16 мая. Ранее именно он публиковал фотографии раненых украинских военных с Азовстали, поразившие мир.

Кроме того, именно Орест спел фрагмент песни Stefania на Азовстали после победи Украины на Евровидении. Его называют «глазами Азовстали», поскольку именно его фотографии и видео оттуда видит мир.

Военные Мариупольского гарнизона более двух месяцев остаются заблокированными в подземных бункерах на территории Азовстали — без медикаментов, питьевой воды, с минимальным количеством продуктов питания.

Сейчас в укрытиях завода Азовсталь находятся около 600 тяжелораненых бойцов, которым не могут оказать надлежащую помощь. В последние недели оккупанты непрерывно обстреливают территорию меткомбината из всех тяжелых видов вооружения, бомбят с самолетов и пытаются штурмовать.

Украина надеется добиться эвакуации или экстракции защитников Мариуполя. С просьбой о помощи для них со сцены Евровидения 14 мая обратилась украинская группа Kalush Orchestra.

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