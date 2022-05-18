«Общемировой символ сопротивления». Что знаменует начало эвакуации с Азовстали и как ее защитники затмили пропаганду РФ — мировые СМИ 18 мая, 12:56 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники, вышедшие с Азовстали, в эвакуационных автобусах, 17 мая 2022 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Первые дни эвакуации с Азовстали, в ходе которых на оккупированные территории Донецкой области было вывезено несколько сотен украинских военных (264 в первой партии), подвели итог трех месяцев осады Мариуполя — и преступлений, совершенных здесь Россией.

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Так обобщают ситуацию ведущие мировые СМИ, рассказывая о надеждах украинской стороны обменять эвакуированных с Азовстали военных и вернуть их на подконтрольные Украине территории.

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НВ собрал выдержки из нескольких свежих материалов о первом этапе эвакуации Мариупольского гарнизона.

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The Washington Post констатирует, что начавшаяся эвакуация военных с Азовстали «завершает одно из самых драматичных сражений» войны в Украине. «Несколько недель назад Россия получила фактический контроль над Мариуполем, обеспечив себе важнейший сухопутный мост между Россией и Крымом, аннексированным в 2014 году. Однако судьба бойцов, заблокированных в туннелях под сталелитейным заводом, стала отчаянным символом воли украинцев к борьбе и готовности умереть за свою землю, что является ключевым фактором военных успехов Украины против более многочисленной и мощной армии России», — резюмирует издание роль исключительных усилий Мариупольского гарнизона.

WP также напоминает, что именно приказ Владимира Путина Сергею Шойгу заблокировать Азовсталь «так, чтобы муха не пролетела» продемонстрировал миру, насколько российский диктатор персонально вовлечен в принятие решений о военных операциях в Украине. «Хотя Россия подала это как победу [захват города и начало эвакуации украинских военных], Мариуполь в целом стал репутационной катастрофой для российских военных — после долгой и жестокой кампании, которая превратила в руины большую часть города, тогда как украинские бойцы на сталелитейном заводе лишили РФ окончательного контроля над финальным поворотом событий», — подчеркивает газета.

Авторы материала приводят мнение украинского военного аналитика Сергея Згурца, который поясняет западным читателям, что решение об эвакуации с Азовстали было для Украины «сложным компромиссом, связанным с попыткой сохранить жизни военных». WP также попыталась оценить количество украинских защитников, которые все еще остаются на Азовстали после первых этапов эвакуации. Российская пропаганда заявила, что внутри предприятия находилось около 2 тыс. человек, однако депутат от Слуги народа Егор Чернев в комментарии WP пояснил, что на меткомбинате остается около 700 украинских защитников. «Конечно, для нас это большой шаг по спасению наших солдат», — отметил Чернев, добавив, что главное сейчас — эвакуировать оставшихся. Также Чернев допустил, что успех операции по эвакуации мог бы помочь разблокировать российско-украинские переговоры — ведь ранее Зеленский заявлял, что о них не может быть и речи, если бойцы с Азовстали будут убиты. «Возможно, Россия достаточно четко понимает ситуацию, которая сложилась для них в Украине — [необходимость] сохранить этот вариант мирных переговоров», — отметил Чернев.

Свой материал о судьбе украинских военных с Азовстали WP завершает цитатой из заявления Генштаба ВСУ: «Защитники Мариуполя — герои нашего времени. Они навсегда в истории».

The Guardian пишет, что после первых этапов эвакуации с Азовстали «судьба сотен украинских солдат остается неясной», указывая на контраст между надеждами украинской стороны на обмен пленными и угрозами российских чиновников «судить или даже казнить» защитников Мариуполя.

«Детали соглашения, которое привело к эвакуации, остаются неясными, а шквал жестких заявлений российских официальных лиц предполагает, что до обмена может быть еще далеко», — пишет издание, приводя также слова Владимира Зеленского о том, что операция «требует деликатности и времени».

Пересказывая звучащие из РФ заявления о недопустимости обмена, The Guardian увязывает их с тем, что полк Азов «был ключевой частью российского пропагандистского нарратива о войне на Украине, которая изначально была развязана с предполагаемой целью «денацификации». В то же время «оборона Мариуполя стала для миллионов украинцев символом героизма перед лицом нападения России». «Помимо вклада в боевой дух, столь ожесточенные бои за Мариуполь застопорили продвижение российской армии», — напоминает газета об озвученных украинским командованием результатах боев за город.

The Guardian удалось пообщаться с Сандрой Кротевич, чей брат оставался на Азовстали по состоянию на утро 17 мая. Она призвала международное сообщество найти способ обеспечить возвращение военных, в том числе вывезенных на оккупированные территории, в Украину. «Их жизни — в руках международных лидеров. Если они смогут найти способ их спасти, то все граждане Украины будут им чрезвычайно благодарны. Они герои для всей Украины», — сказала Кротевич.

The New York Times в своем материале об эвакуации из Мариуполя напоминает, что «металлургический комбинат Азовсталь — последний оплот украинского сопротивления в уничтоженном городе — стал мощным символом страданий, причиненных Россией, и непоколебимой храбрости украинских защитников». Рекламные щиты и постеры в поддержку защитников Азовстали появились по всей Украине, пишет NYT. Издание также напоминает, что с тех самых пор, как в начале марта российские войска окружили Мариуполь, военные аналитики прочили его защитникам поражение или смерть. Тем не менее, они продолжали сражаться, тогда как «российские войска продолжали обрушивать авиабомбы и артиллерийский огонь на четыре квадратных мили искореженного металла, которые когда-то были одним из крупнейших сталелитейных заводов страны».

Именно на этом фоне, после недель практически непрекращающихся российских бомбардировок, Украина объявила «о прекращении боевой операции в осажденном Мариуполе», разъясняет контекст начала эвакуации NYT.

Как и многие другие СМИ, газета отмечает, что все детали плана эвакуации защитников Мариуполя пока остаются неясными. «Недавно Турция заявляла, что работает над планом эвакуации солдат морем, однако нет никаких признаков того, что Россия примет какое-либо из подобных предложений, а активные боевые действия осложняют любое обсуждение этого вопроса», — пишет NYT.

Агентство АР констатирует, что лишь сейчас, когда «Украина решила оставить сталелитейный завод, где сотни ее военных месяцами держались под безжалостными бомбардировками в последнем бастионе сопротивления в разрушенном городе», Мариуполь «оказался на грани захвата россиянами» [хотя российская пропаганда пыталась заявить о контроле над городом более месяца назад — прим.ред.]. И хотя взятие Мариуполя сделает его самым большим городом, захваченным войсками РФ, атаки россиян превратили его в руины, напоминает АР об истинных реалиях того, что Москва представляет как свою победу.

Эвакуационную операцию агентство описывает как «сделку, достигнутую воюющими сторонами» и напоминает, что хотя РФ называет вывоз украинских военных «капитуляцией», украинское командование заявило о новых приказах для Мариупольского гарнизона — включая спасение жизней личного состава.

Кроме того, операция по эвакуации из бункеров Азовстали «ознаменовала начало конца почти трехмесячной осады, превратившей Мариуполь в общемировой символ сопротивления и страданий». АР еще раз напоминает миру о цене, которую заплатил город за это время: более 20 тыс. мирных жителей погибли, из них около 600 — после авиаударов по театру, а оставшаяся четверть довоенного населения Мариуполя (430 000 человек) вынуждена выживать без еды, воды, тепла и медикаментов.

Комментируя подробности эвакуации, АР отмечает, что не смогло уточнить ни общее количество украинских военных, доставленных в Еленовку (Донецкая область), ни их правовой статус. Агентство напоминает, что до захвата этого населенного пункта боевиками «ДНР» местная исправительная колония № 120 «была учреждением строгого режима, предназначенным для содержания заключенных, осужденных за тяжкие преступления». АР также описало детали эвакуации с Азовстали: ее защитников подвергли обыскам, «колонну сопровождали военные машины с прокремлевским знаком Z, а на шестах вдоль дороги развевались советские флаги».

«Получение полного контроля над Мариуполем обеспечит России сплошной сухопутный „мост“ к Крымскому полуострову и лишит Украину важнейшего порта. Это также может высвободить российские силы для боевых действий в других районах Донбасса», — напоминает АР.

В то же время, пишет агентство, такая «победа» России «является скорее символическим импульсом» для Путина, «а не военной победой». Такое мнение АР высказал французский вице-адмирал в отставке Мишель Ольхагаре, бывший руководитель французского Центра высших военных исследований. Он напомнил, что «невероятное сопротивление» защитников Азовстали сковало российские войска, поэтому Украина также может утверждать, что она вышла победителем из ситуации. Однак, подчеркнул Ольхагаре, для Украины и РФ «это победы разного рода».

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