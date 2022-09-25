«Настроение боевое». В Турции тщательно проверяют состояние освобожденных из плена командиров с Азовстали: глава ОП опубликовал фото героев 25 сентября, 17:03 Освобожденные из российского плена командиры с Азовстали и глава Фонда госимущества Рустем Умеров (четвертый слева) (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Освобожденные из плена РФ командиры с Азовстали, которые сейчас находятся в Турции, проходят медицинские осмотры, состояние их здоровья тщательно проверяют.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, который поговорил с украинскими защитниками в воскресенье, 25 сентября.

«При разговоре с каждым из наших героев узнал об их самочувствии. Настроение у всех боевое. По результатам медицинских анализов проведен углубленный осмотр терапевтом и хирургом», — написал он в Telegram.

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Ермак опубликовал фото с пятью командирами с Азовстали: Денисом Прокопенко (Редис), Сергеем Волынским (Волына), Святославом Паламарем, Денисом Шлегой, Олегом Хоменко.



По поручению президента в Турцию отправился глава Фонда госимущества Рустем Умеров, встретившийся с ними. Руководитель ОП рассказал, что тот проверил условия, в которых они находятся, и координирует свою работу со всеми органами, ответственными за безопасность украинцев.

«Как рассказал мне Рустем, условия проживания у ребят комфортные. Для нас очень важно, чтобы украинские герои имели все, что им сейчас необходимо. Скоро они смогут увидеться со своими семьями», — заявил Ермак.

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали, а также десять иностранцев.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что пять командиров с Азовстали будут некоторое время проживать в Турции в частном доме. Президент Реджеп Тайип Эрдоган предоставил личные гарантии безопасности украинских защитников.

Глава патронатной службы Азова Елена Толкачева заявила, что освобожденные из российского плена военные находятся в шокирующем состоянии — почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии.

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