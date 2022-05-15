«Help Azovstal». Бойцы Азова поблагодарили Kalush Orchestra за поддержку
Группа Kalush Orchestra со сцены Евровидения призвала спасти Мариуполь и защитников города на Азовстали (Фото:REUTERS/Yara Nardi)
Бойцы Азова поблагодарили группу Kalush Orchestra за поддержку со сцены Евровидения-2022.
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В Telegram-канале Азова опубликовано обращение лидера группы Kalush Orchestra Олега Псюка после выступления в финале конкурса, в котором он попросил помочь Украине, Мариуполю и Азовстали.
Онлайн-трансляция финала Евровидения 2022
«Спасибо группе Kalush Orchestra за поддержку! Слава Украине!» — написали защитники Мариуполя.
После заявления лидера Kalush Orchestra со сцены Евровидения поиск по запросу Азовсталь вырос в несколько раз. Также пользователи начали интересоваться словом Мариуполь.
Организаторы Евровидения сообщили, что заявления Kalush Orchestra носят гуманитарный, а не политический характер, поэтому Украину не дисквалифицируют.
14 мая в итальянском городе Турин проходит гранд-финал международного песенного конкурса Евровидения 2022. Своих участников представили 40 стран. К конкурсу вернулись Армения, не участвовавшая в нем в 2021 году, и Черногория, пропустившая два конкурса. Беларусь, дисквалифицированная в прошлом году, а также Россия, которую не допустили к конкурсу за полномасштабное вторжение в Украину, не участвуют в Евровидении 2022.
Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать, идут тяжелые бои. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.
На Азовстали остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены. После того как россияне разбомбили полевой госпиталь, количество раненых увеличилось со 170 до 600 человек. Раненых лечат в условиях полной антисанитарии — даже при незначительных травмах приходится ампутировать конечности.
Защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, унеся раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.
Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжелораненые защитники Мариуполя и медики.
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