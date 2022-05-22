«Таких операций не было в истории». Первый командир Азова рассказал о героическом авиапрорыве блокады Мариуполя и помощи защитникам 22 мая, 15:33 Цей матеріал також доступний українською Азовсталь, Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Первый командир полка Азов Андрей Билецкий рассказал детали того, как экипажи вертолетов героически доставляли подкрепление, вооружение, лекарства и другие необходимые вещи защитникам заблокированного российскими оккупантами Мариуполя.



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В интервью Украинской правде он заявил, что таких попыток помощи военным, которые держали оборону завода, было больше пяти, абсолютное большинство из которых (кроме двух последних) были успешными.

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«Сначала все было хорошо. А под конец понятно, что враг развивается, смотрит, он понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты. В этих попытках нужно, прежде всего, выделить героизм и максимальный профессионализм украинских летчиков», — сказал Билецкий.

Первый командир Азова рассказал о нескольких эпизодах героического авиапрорыва российской блокады, добавив, что такого нельзя увидеть ни в одном фильме, например «Падении «Черного ястреба». По его словам, таких операций никогда не было в истории человечества: американцы не позволяли себе входить на более сотни километров в глубоко эшелонированную систему ПВО во время патрулирования истребителей оккупантов в воздухе.

Также Билецкий рассказал, что эта спецоперация была спланирована и проводилась под эгидой ГУР Минобороны Украины, а сам он должен был организовать десант. Для усиления обороны города переправили 72 бойца Азова.

«В последний вылет в вертолете согласились лететь врачи. Это была медсестра, анестезиолог, два хирурга — всего пять представителей медицинского персонала, гражданских. Это люди из Днепра. Я думаю, что раньше или позже можно будет говорить фамилии этих людей. Это действительно для меня герои», — подчеркнул он.



По его словам, лететь было тяжело всем, но труднее всего — первому и тем, кто уже знал, что россияне вычислили трассу полета и расположили соответствующим образом средства ПВО.

«Они летели, ясно понимая, что вероятность [погибнуть] просто огромна. Но они летели, потому что понимали, что там умирают наши», — добавил первый командир Азова.



Ранее о героизме украинских пилотов рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, их погибло очень много, но они продолжали летать к Азовстали, зная, что 90% не возвращаются.

«Тяжелораненые получили медицинскую помощь», — обращение командира «Азова» Дениса Прокопенко https://www.youtube.com/watch?v=6DPurmh72QU

20 мая командир Азова Денис Прокопенко сообщил, что высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья защитников гарнизона и прекращении обороны города. С территории завода были эвакуированы тела погибших военных.

По данным Министерства обороны Великобритании, с завода Азовсталь в Мариуполе эвакуировали около 1700 защитников города. Украинские власти не комментируют эту информацию. В опубликованном 21 мая интервью Владимир Зеленский подтвердил, что защитников Азовстали должны обменять.

Замминистра обороны Анна Маляр 18 мая заявила, что операция по спасению защитников Мариуполя продолжается, но процесс очень чувствителен и любые публичные комментарии могут повредить. В Международном комитете Красного Креста 19 мая сообщили, что записали личные данные «сотен» бойцов, эвакуированных с Азовстали.

Завод Азовсталь стал последним оплотом обороны украинских войск в Мариуполе, после того как остальная часть территории города перешла под контроль российских военных.

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