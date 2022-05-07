«Используют для эвакуации гражданских». Азов опроверг фейк РФ о «капитуляции» украинских защитников под белым флагом

7 мая, 17:19
Цей матеріал також доступний українською
Азовсталь, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Азовсталь, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Полк Азов опроверг фейк, который распространили пропагандистские российские Telegram-каналы, о якобы капитуляции украинских защитников, «вышедших к российским военным с белым флагом».

Война России против Украины — главные события 7 мая

В Азове подчеркнули, что на самом деле белые флаги используют обе группы для реализации плана эвакуации гражданских.

Видео дня
Читайте также:
Циничное «победобесие». РФ отрицает планы провести «парад» 9 мая в Мариуполе, но продолжает готовиться к «торжествам» — что об этом известно

«Так и в этот раз: для эвакуации граждан с территории завода Азовсталь обе группы использовали такие флаги. Хотим заметить, что данная процедура проводится уже четвертый раз», — говорится в Telegram полка.

6 мая с завода Азовсталь в Мариуполе удалось эвакуировать 50 человек — детей, женщин и пожилых людей. В тот же день оккупанты в Мариуполе обстреляли автомобиль, который должен был эвакуировать мирных украинцев с комбината. Один военный погиб, шесть получили ранения. Глава Офиса президента Андрей Ермак утром 6 мая заявил, что с Азовстали удалось вывезти около 500 гражданских.

Штурм Азовстали начался 3 мая. Войска РФ нанесли удары тяжелой артиллерией, после чего бросили в бой танки и под их прикрытием приступили к высадке десанта.

https://www.youtube.com/embed/e0WhBXfftKk
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Фейк Азовсталь Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X