В Азовском море российские оккупанты планируют осуществить массовый вылов медуз, что может привести к экологической катастрофе, сообщает Центр национального сопротивления.

«Оккупанты готовят экологическую катастрофу. Оккупационная администрация вместе с Росрыболовством готовит масштабный вылов медуз в Азовском море. Официально они прикрываются заботой о пляжах и „курортном сезоне“, но на самом деле речь идет об очередном варварском вмешательстве в экосистему ради быстрой прибыли», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что медузы являются критически важной частью морского баланса, контролируя количество планктона и поддерживая жизнедеятельность в акватории. Их массовый вылов приведет к неконтролируемому «цветению» воды, значительному снижению уровня кислорода и вымиранию рыбных ресурсов.

«Это типичный пример стратегии „выжженной земли“, где будущее региона приносится в жертву сиюминутному обогащению», — добавили в ЦНС.

В 2025 году Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщал, что в Азовском море из-за действий армии РФ увеличивается соленость воды и фиксируется резкий рост количества медуз, что делает морское побережье непригодным для отдыха.

Кроме того, россияне резко увеличили в Азовском море вылов рыбы и слив в море грязных сточных вод. Это привело к почти полному вымиранию бычка и массовому мору других видов рыб.

«Из-за действий оккупантов ситуация в Азовском море близка к экологической катастрофе. Но вместо попыток исправить вред экологии оккупанты лишь перекладывают ответственность на Украину», — подчеркивали в ЦПД.