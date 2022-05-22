Бомбардировки Азовстали. В Минэкологии заявили, что угрозы вымирания Азовского моря нет 22 мая, 02:48 Цей матеріал також доступний українською Завод Азовсталь в Мариуполе 20 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сказал, что подтверждений загрязнения Азовского моря токсичными отходами сейчас нет.

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В эфире всеукраинского марафона 21 мая Стрелец сказал, что после информации об угрозе для Азовского моря из-за бомбардировок российскими оккупантами завода Азовсталь Минприроды обратилось к экспертам и «все самые качественные ученые над этим вопросом работали».



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«Сегодня у нас такого подтверждения [загрязнения] нет, потому что установить, что там происходит, очень тяжело — специалисты не могут попасть на территорию…



Если углубиться в детали, которые приводят специалисты, даже если из-за вероятного повреждения защитной дамбы на Азовстали вода из дренажного канала попадет в Азовское море, существенных изменений и влияния на ситуацию в Азовском море не будет, потому что разведение будет настолько большим, что концентрация будет значительно ниже грани определения этих опасных веществ", — заявил министр.

По словам Стрельца, в 2019 году дамбу обследовали, и сейчас «в случае форс-мажорных обстоятельств» она должна сдержать попадание вредных веществ в Азовское море, даже если емкость будет повреждена.

18 мая горсовет Мариуполя сообщил, что бомбардировка Азовстали россиянами могла повредить техническое сооружение, которое сдерживает концентрированный раствор сероводорода. Городские власти подчеркнули, что утечка вещества полностью убьет флору и фауну Азовского моря, а после этого оно может попасть в Черное и Средиземное море.

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