Бомбардировки Азовстали. В Минэкологии заявили, что угрозы вымирания Азовского моря нет

22 мая, 02:48
Цей матеріал також доступний українською
Завод Азовсталь в Мариуполе 20 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Завод Азовсталь в Мариуполе 20 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сказал, что подтверждений загрязнения Азовского моря токсичными отходами сейчас нет.

Война России против Украины — главные события 21 мая

В эфире всеукраинского марафона 21 мая Стрелец сказал, что после информации об угрозе для Азовского моря из-за бомбардировок российскими оккупантами завода Азовсталь Минприроды обратилось к экспертам и «все самые качественные ученые над этим вопросом работали».

Видео дня
Читайте также:

Мариуполь, 15 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) «Мы потеряем море». До конца года в Мариуполе могут умереть еще 10 тысяч человек. Советник мэра города рассказал, какие ужасы творят оккупанты

«Сегодня у нас такого подтверждения [загрязнения] нет, потому что установить, что там происходит, очень тяжело — специалисты не могут попасть на территорию…

Если углубиться в детали, которые приводят специалисты, даже если из-за вероятного повреждения защитной дамбы на Азовстали вода из дренажного канала попадет в Азовское море, существенных изменений и влияния на ситуацию в Азовском море не будет, потому что разведение будет настолько большим, что концентрация будет значительно ниже грани определения этих опасных веществ", — заявил министр.

По словам Стрельца, в 2019 году дамбу обследовали, и сейчас «в случае форс-мажорных обстоятельств» она должна сдержать попадание вредных веществ в Азовское море, даже если емкость будет повреждена.

Читайте также:

18 мая горсовет Мариуполя сообщил, что бомбардировка Азовстали россиянами могла повредить техническое сооружение, которое сдерживает концентрированный раствор сероводорода. Городские власти подчеркнули, что утечка вещества полностью убьет флору и фауну Азовского моря, а после этого оно может попасть в Черное и Средиземное море.

Мир в восторге от героев Азова – Виталий Сыч, Сергей Фурса

https://www.youtube.com/embed/GNX0ef-gggQ
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Мариуполь Азовское море Азовсталь Минэкологии Минприроды Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X