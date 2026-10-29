«Эффект домино». В Азове рассказали, как уничтожили 100 российских локомотивов и сорвали их штурмы — интервью

29 октября, 17:51
NV Премиум
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Если мы сокращаем доставку топлива для группировки войск Центр на 50%, то эта машина начинает работать на 50% менее эффективно — азовец (Фото: 1-й корпус НГУ Азов / Facebook)

Если мы сокращаем доставку топлива для группировки войск Центр на 50%, то эта машина начинает работать на 50% менее эффективно — азовец (Фото: 1-й корпус НГУ Азов / Facebook)

Автор: Василий Пехньо

Представитель подразделения БПС группировки войск Азов рассказал в эфире Radio NV подробности операции по перерезанию железнодорожной логистики оккупантов.

— Азову удалось поразить более 100 единиц железнодорожной техники противника. Что входит в это количество, какой именно железнодорожный транспорт? Насколько важна операция с точки зрения обеспечения оккупантами логистики именно на вашем направлении?

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Когда мы говорим о 100 единицах, это именно дизельный локомотив.

— То есть сюда не входят, например, тепловозы?

— Тепловозы входят в этот список, поскольку это тоже локомотивы, но сами вагоны или цистерны, конечно, не считаются. Мы говорим именно о 100 локомотивах.

Теги:   Интервью NV Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Radio NV Корпус Азов

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